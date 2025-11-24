Масштабні вибухи в Одесі: Росія масовано атакує місто дронами, що відомо

Росія атакує Одесу дронами, ЗМІ повідомляють про проблеми із світлом у місті.

Росія масовано атакує Одесу дронами, що відомо / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Про що йдеться у матеріалі:

Росія атакувала Одесу дронами

В місті спостерігаються перебої із електропостачанням

Ввечері 24 листопада російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Про серію потужних вибухів у місті повідомляє Суспільне.

За даними місцевих ЗМІ, в ході атаки на місто спостерігаються перебої з електроенергією.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину

"Одеса - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - згодом вказували військові.

Згодом глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що через ворожий удар у кількох районах міста зникло електропостачання. Зараз працює міський оперативний штаб, а пункти незламності відкриті цілодобово.

Також зафіксовано перебої у русі електротранспорту на окремих маршрутах. Комунальні та аварійні служби займаються ліквідацією наслідків атаки.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських атак - думка експерта

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Росія продовжує використовувати ракетно-дронові атаки, головним чином спрямовані проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури України. Про це в ефірі Українського Радіо повідомив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, армія Путіна дотримується стратегії ракетного терору, намагаючись максимально пошкодити енергетичну мережу країни.

Експерт підкреслив, що хоча Україна вже має досвід переживання воєнних зим, кожна нова атака створює загрозу стабільності енергосистеми.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може готувати нову масовану ракетно-дронову атаку на Україну, яка, ймовірно, відбудеться протягом тижня і може стати однією з найбільш масштабних за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляють моніторингові канали.

Крім того, Росія більше не використовує авіабазу "Оленья" для бойових вильотів стратегічної авіації типу Ту-95 МС, вказує аналітична група Tracking.

У ніч на понеділок, 24 листопада, російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація спостерігається на Дніпропетровщині, де без світла залишилися понад 60 тисяч споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

