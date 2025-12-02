Цінні елементи російської ППО уражено: ГУР здійснило блискучу атаку

Удари ГУР суттєво зменшили можливості ворога контролювати повітряний простір.

ГУР уразило російську ППО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ГУР

Коротко:

29 листопада ГУР атакувало російську ППО на Донбасі

Уражено пускову установку 9А83 ЗРК С-300В

Атаковано дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ"

Дрони підрозділів Департаменту активних дій ГУР уразили елементи ворожої ППО на Донбасі. Удару було завдано 29 листопада. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

За інформацією ГУР, у результаті удару розвідники знищили пускову установку 9А83 зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні. Також під удар потрапити дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

"Такі удари істотно зменшують можливості (росіян - ред) контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України", - наголосили в ГУР.

Дивіться відео удару по російській ППО:

Атака по російській ППО / Фото: скріншот

Що відомо про РЛС "Ніобій-СВ"

"Ніобій-СВ" - російська мобільна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення, ідентифікації та супроводу аеродинамічних і балістичних цілей, а також визначення джерел радіоелектронних завад. Трикоординатна станція прийнята на озброєння ППО РФ у 2016 році.

Розгортання РЛС "Ніобій-СВ" займає близько 15 хвилин. Вона може виявляти малопомітні повітряні об’єкти на відстані до 230 км на висоті 10 000 м і до 53 км на висоті 500 м.

Ліквідація російських об'єктів - новни за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 листопада Сили спеціальних операцій України атакували район поблизу мису Чауда в окупованому Криму, де Росія зберігала та запускала ударні дрони "Шахед". Удар був виконаний підрозділами deep strike ССО.

Також Сили спеціальних операцій знищили пункт накопичення особового складу 51-ої армії РФ у селі Затишок на Донеччині. Там перебували підрозділи, які готували оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Крім цього, ССО вперше збили в повітрі російський гелікоптер Мі-8 за допомогою далекобійного дрона FP-1 над селом Кутейникове в Ростовській області РФ.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

