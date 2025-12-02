Цінні елементи російської ППО уражено: ГУР здійснило блискучу атаку

Коротко:
- 29 листопада ГУР атакувало російську ППО на Донбасі
- Уражено пускову установку 9А83 ЗРК С-300В
- Атаковано дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ"
Дрони підрозділів Департаменту активних дій ГУР уразили елементи ворожої ППО на Донбасі. Удару було завдано 29 листопада. Про це повідомило Головне управління розвідки України.
За інформацією ГУР, у результаті удару розвідники знищили пускову установку 9А83 зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні. Також під удар потрапити дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".
"Такі удари істотно зменшують можливості (росіян - ред) контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України", - наголосили в ГУР.
Дивіться відео удару по російській ППО:
Що відомо про РЛС "Ніобій-СВ"
"Ніобій-СВ" - російська мобільна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення, ідентифікації та супроводу аеродинамічних і балістичних цілей, а також визначення джерел радіоелектронних завад. Трикоординатна станція прийнята на озброєння ППО РФ у 2016 році.
Розгортання РЛС "Ніобій-СВ" займає близько 15 хвилин. Вона може виявляти малопомітні повітряні об’єкти на відстані до 230 км на висоті 10 000 м і до 53 км на висоті 500 м.
Ліквідація російських об'єктів - новни за темою
Як повідомляв Главред, у ніч на 28 листопада Сили спеціальних операцій України атакували район поблизу мису Чауда в окупованому Криму, де Росія зберігала та запускала ударні дрони "Шахед". Удар був виконаний підрозділами deep strike ССО.
Також Сили спеціальних операцій знищили пункт накопичення особового складу 51-ої армії РФ у селі Затишок на Донеччині. Там перебували підрозділи, які готували оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.
Крім цього, ССО вперше збили в повітрі російський гелікоптер Мі-8 за допомогою далекобійного дрона FP-1 над селом Кутейникове в Ростовській області РФ.
Читайте також:
- План РФ щодо руйнації енергосистеми України: в ГУР попередили про важку зиму
- "Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога
- В Криму знищено гелікоптер Ка-27 та цінні РЛС: деталі ювелірної операції ГУР
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред