У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі "Ахмату": подробиці атаки

Руслана Заклінська
2 грудня 2025, 15:04оновлено 2 грудня, 16:06
Військові та силові об’єкти РФ у Чечні атакували невідомі дрони.
У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі 'Ахмату': подробиці атаки
Атака дронів у Чечні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/niysoo

Коротко:

  • Чечню масовано атакували дрони
  • Сильно пошкоджено будівлю ФСБ
  • У Гудермесі атака могла бути спрямована по місцю дислокації полку "Ахмат"

У ніч на 2 грудня в Чечні відбулася масована атаку невідомих безпілотників. Сильно пошкоджена будівля ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі. Про це повідомив опозиційний ресурс NIYSO, посилаючись на слова місцевих жителів та отримані фото й відеоматеріали.

За даними очевидців, атаки були зафіксовані у населених пунктах Гудермес та Ачхой-Мартан.

Дрони в Ачхой-Мартані влучили безпосередньо в будівлю, що належить ФСБ, після чого вона зайнялася. На фото після атаки видно серйозні руйнування будівлі ФСБ.

  • Атака по Чечні 2 грудня
    Атака по Чечні 2 грудня Фото: t.me/niysoo
Український Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео нічної атаки дронів по Гудермесу. Там під атаку БПЛА потрамило місце дислокації полку "Ахмат" - підрозділу Росгвардії, підконтрольного Рамзану Кадирову.

Вранці Міноборони РФ заявило, що російська ППО нібито збила 45 безпілотників, серед яких чотири - над Чечнею.

Дивіться відео атаки БПЛА по Чечні:

Чому хворий Кадиров продовжує керувати Чечнею - думка аналітикині

Політичний аналітик Ольга Курносова в інтерв'ю Главреду розповіла, що, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, Рамзан Кадиров не поспішає залишати посаду глави Чечні. Причина криється у його бажанні передати владу своєму синові Адаму.

Однак цьому заважає Кремль. За її словами, Москва не готова погодитися на передачу влади по родинній лінії, оскільки хоче посилити свій контроль над регіоном.

"Якщо Кадирова не стане, баланс сил зміниться. У клановій системі Чечні клан Кадирова різко втратить свої можливості, які він мав за життя Рамзана. І Кремль, звичайно, поставить когось, хто буде набагато більше пов'язаний із Москвою, ніж із Чечнею", - пояснила Курносова.

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, дрони ГУР 29 листопада завдали точного удару по російській ППО на Донбасі. Розвідники знищили пускову установку 9А83 комплексу С-300В та дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

Також у місті Лівни Орловської області в ніч проти 2 грудня спалахнула велика пожежа після прольоту та вибухів невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли, що загорілася територія нафтопереробного підприємства.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 листопада Сили спеціальних операцій України завдали удару по району біля мису Чауда в окупованому Криму, де Росія зберігала й запускала ударні дрони "Шахед".

Читайте також:

Про джерело: NIYSO

NIYSO - чеченське опозиційне об’єднання, мережа інформаційних активістів, засноване у серпні 2022 року. Основна діяльність - ведення Telegram-каналу, у якому публікуються репортажі про викрадення, репресії, порушення прав людини в Чечні, а також критика влади, зокрема режиму Рамзана Кадирова. NIYSO позиціонує себе як джерело незалежної інформації - одне з небагатьох, яке намагається висвітлювати події в Чечні, незважаючи на тиск і ризики.

