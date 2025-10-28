Рус
Причиною міг бути не газ: через що насправді вибухнув будинок у Хмельницькому

Ангеліна Підвисоцька
28 жовтня 2025, 23:37
357
Унаслідок вибуху постраждало щонайменше п'ятеро людей, серед яких одна дитина.
вибух у Хмельницькому
Що стало причиною вибуху в Хмельницькому / Колаж: Главред, фото: Сергій Тюрін

Що відомо:

  • У Хмельницькому прогримів вибух
  • Унаслідок вибуху сталося часткове руйнування будинку
  • Причиною вибуху міг бути не газ

У Хмельницькому стався потужний вибух, унаслідок чого було знищено квартири на кількох поверхах. Причин цього вибуху може бути кілька. Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону.

Відомо, що під завалами досі може перебувати жінка 1973 року народження. Після вибуху зв'язку з нею не було.

відео дня

Однією з причин вибуху може бути детонація вибухівки.

"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, зокрема й через вибух певного вибухового предмета. Тому, доти, доки не буде проведено остаточний розбір завалу і не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами, - ми жодну з версій як основну не визначаємо", - зазначив очільник ОВА.

За поки ще не точною інформацією відселення потребуватимуть 32 мешканці будинку.

Нагадаємо, Главред повідомляв про те, що вдень 28 жовтня в Хмельницькому прогримів дуже сильний вибух. Унаслідок вибуху частково зруйновано 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджено. Відомо щонайменше про 5 постраждалих, серед яких одна дитина. Причиною вибуху тоді вважали витік побутового газу.

Як повідомляв Главред, 5 липня у Хмельницькій області прогриміли сильні вибухи після того, як Росія запустила "Кинджали". Відомо, що ворог цілився ракетами по Старокостянтинову. Невдовзі окупанти здійснили другий пуск ракети "Кинджал", яка повторила попередній маршрут.

17 квітня стало відомо про те, що 20-річного курсанта академії ДПСУ знайшли мертвим у Хмельницькому. У навчальному закладі зазначили, що курсант мав позитивну характеристику, гарно навчався та мав товариський характер. Військовослужбовець був уродженцем Чернігівщини, мав повну середню освіту. Два роки тому підписав контракт на службу, а минулого року вступив до навчального закладу ДПСУ.

У січні цього ж року в Хмельницькому мати викинула новонароджену дитину на смітник. Правоохоронці встановили, що хлопчика народила вдома 36-річна місцева жителька. Вона загорнула його в рушник і винесла на вулицю в поліетиленовому пакеті.

