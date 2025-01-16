У Хмельницькому матір викинула новонароджену дитину на смітник: деталі

Правоохоронці встановили, що хлопчика народила вдома 36-річна місцева жителька. Вона загорнула його в рушник і винесла на вулицю в поліетиленовому пакеті.

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У Хмельницькому матір викинула новонароджену дитину на смітник/ колаж: Главред, фото: поліція Хмельницької області

Коротко:

У Хмельницькому знайшли новонароджену дитину на смітнику

Поліція встановила, що дитину народила вдома 36-річна місцева жителька

Дитину і її горе-матір забрали до лікарні

У Хмельницькому перехожі знайшли поруч зі сміттєвими баками живу новонароджену дитину.

Про це повідомила поліція Хмельницької області. Дитину знайшли ввечері 15 січня на вулиці Тернопільській, після чого небайдужі повідомили про це поліції.

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Правоохоронці встановили, що хлопчика народила вдома 36-річна місцева жителька. Жінка загорнула дитину в рушник, після чого поклала хлопчика у поліетиленовий пакет і винесла на вулицю.

Як розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції в області Інна Глега в коментарі "Суспільному", новонароджений був у задовільному стані. Швидка допомога забрала його до лікарні, зараз дитина перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні.

Матір хлопчика також госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці.

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Як повідомляв Главред, влітку 2024 року з перинатального центру Кременчука викрали новонароджене немовля. З’явилися деталі справи про викрадення дитини з пологового. У причетності до викрадення підозрювали навіть породіллю, тому що раніше вона вже стояла на обліку через неналежне виконання батьківських обов'язків.

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