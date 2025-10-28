Рус
Знесло щонайменше три поверхи: у Хмельницькому прогримів дуже сильний вибух

Ангеліна Підвисоцька
28 жовтня 2025, 15:57оновлено 28 жовтня, 17:23
Вибух прогримів внаслідок витоку побутового газу.
взрыв в Хмельницком
У Хмельницькому вибухнув газ у будинку / Колаж: Главред, фото: Telegram, Нацполіція України

У Хмельницькому раптово стався вибух. Внаслідок цього обвалилася частина багатоповерхового будинку. Це підтвердили у Нацполіції.

Вибух стався сьогодні, 28 жовтня, близько 15:00 через витік побутового газу. Внаслідок цього серйозно пошкоджений будинок за адресою вул. Тернопільська 34/2.

"На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи. Інформація про наявність потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Вибух газу в Хмельницькому / фото: Олександр Симчишин

У Мережі опублікували перші кадри після потужного вибуху. На них видно зруйновану частину будинку.

Дивіться відео з наслідками вибуху в Хмельницькому:

взрыв газа в Хмельницком
Вибух газу у Хмельницькому / фото: скріншот

Мер Хмельницького Олександр Симчишин наголосив на тому, що під завалами можуть бути люди. Поки інформації про загиблих чи постраждалих немає.

"Частина будинку зруйнована, частина серйозно пошкоджена. Найбільше хвилюємося за людські життя, поки інформації про жертв не маємо. Але під завалами можуть бути люди. Комунальні служби, рятувальники, поліція, медики вже працюють на місці надзвичайної події. Розпочинаємо розбір завалів і інші оперативні заходи. На разі, визначатимемо потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку", - написав він.

В ДСНС уточнили, що внаслідок вибуху частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені. Відомо про щонайменше 5 постраждалих, серед яких одна дитина. Під завалами може бути людина.

"На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги. Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

