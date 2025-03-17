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Скандал і мільйони доларів на ліжку: що сталось із главою Хмельницької МСЕК

Юрій Берендій
17 березня 2025, 18:31
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Тетянку Крупу звільнили з посади керівника МСЕК після прийняння рішення про ліквідацію всіх МСЕК в Україні, зазначили в Хмельницькій облраді.
Скандал і мільйони доларів на ліжку: що сталось із главою Хмельницької МСЕК
Що сталось із главою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою / Колаж Главред, фото: ТСН, ДБР

Коротко:

  • Тетяну Крупу звільнили з посади керівника Хмельницької МСЕК
  • Вона має отримати компенсацію за невикористану відпустку
  • Підозрбвана у незаконному збагаченні Тетяна Крупа досі перебуває в СІЗО

Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) 24 лютого 2025 року. Про це в коментарі Суспільному повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук.

За його словами, після ухвалення рішення про ліквідацію МСЕК всі працівники були про це повідомлені, зокрема й Тетяна Крупа. Їй надіслали офіційне повідомлення, а також отримали підтвердження, що вона ознайомилася з рішенням. Крім того, Крупа надіслала лист із вказівкою, кому передати її трудову книжку після звільнення.

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"Відповідно було видано розпорядження, коли витікав двомісячний термін, який передбачений законодавством. І з 24 лютого 2025 року Тетяна Крупа офіційно звільнена", - сказав чиновник.

Окрім цього, з'явилось розпорядження голови Хмельницької облради Віолети Лабазюк про звільнення Тетяни Крупи опубліковане на сайті обласної ради.

Дивіться фото ДБР із обшуку в очільниці Хмельницького МСЕК 4 жовтня 2024 року:

  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР

Згідно з документом, ліквідаційна комісія МСЕК має здійснити з нею розрахунок відповідно до законодавства.

В коментарі Главкому один із членів ліквідаційної комісії зазначив, що Тетяна Крупа має право на компенсацію за невикористану відпустку, яка, за попередніми підрахунками, може становити 28–30 тисяч гривень.

У МСЕК раніше повідомляли, що через ліквідацію установи Крупу планували звільнити з посади керівниці 18 березня 2025 року на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

"Тетяна Крупа фактично відсутня на робочому місці та посадові обов'язки не виконує, у звʼязку з перебуванням під вартою", – йшлось у листі.

У листі також зазначалося, що її місячна заробітна плата становила 35 290 гривень, проте нарахування виплат припинили ще 5 жовтня 2024 року.

Наразі Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, перебуває в СІЗО. 23 січня ВАКС продовжив строк запобіжного заходу для Тетяни Крупи до 23 березня та зменшив суму застави до 260 мільйонів гривень. Станом на січень 2025 року за підозрювану було внесено заставу в розмірі 5 мільйонів 500 тисяч гривень.

Скандал із Тетяною Крупою - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина на незаконному збагаченні. Як повідомило ДБР, під час обшуків у них знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

За даними слідства, син посадовиці обіймає керівну посаду у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. У межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути мобілізації, було проведено низку обшуків у службових кабінетах і за місцем проживання підозрюваних.

Зокрема, у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів готівкою, підроблені медичні документи, а також списки ухилянтів із зазначеними прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, як стало відомо з даних судового реєстру, очільниця МСЕК Тетяна Крупа мала приховані мільйони гривень на рахунках у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи за сприяння Тетяни Крупи, яка очолювала обласну МСЕК.

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Що таке МСЕК?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

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