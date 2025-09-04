Рус
Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причина

Юрій Берендій
4 вересня 2025, 16:07оновлено 4 вересня, 16:41
ВАКС змінив запобіжний захід для ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, дозволивши їй вийти з-під варти під заставу у 20 мільйонів гривень.
Суд змінив запобіжний захід для скандальної Тетяни Крупи / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ДБР

Про що йдеться у матеріалі:

  • ВАКС дозволив випустити з-під варти Тетяну Крупу
  • В неї є 5 днів, щоб внести заставу у розмірі 20 мільйонів гривень

Депутатку Хмельницької облради та ексочільницю місцевої медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу випустили з-під варти, замінивши запобіжний захід на заставу у 20 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Зазначається, що слідчий суддя частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, щодо продовження дії запобіжного заходу для колишньої керівниці МСЕК Хмельницької області.

"ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили джерела Суспільного, у Крупи є п’ять днів, щоб внести заставу, адже кошти ще не сплачено. Водночас Вищий антикорупційний суд зобов’язав її прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада 2025 року виконувати низку обов’язків.

  Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
Зокрема, вона не може залишати межі Хмельницького без дозволу, повинна утримуватися від контактів із працівниками та колишніми працівниками обласного центру медико-соціальної експертизи й тими, хто звертався до цієї установи.

Також підозрювана має повідомляти про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон, окрім паспорта громадянина України, та носити електронний браслет.

Виконання цих зобов’язань контролюватимуть детективи НАБУ.

Варто зазначити, що 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав для Тетяни Крупи запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн 1528 гривень. Сьогодні ж ВАКС зменшив суму застави до 20 мільйонів гривень.

Справа Тетяни Крупи - останні новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у їхньому помешканні знайшли близько 5,2 млн доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, а також дорогі прикраси й коштовності. Гроші були сховані по всій квартирі — у шафах, шухлядах та нішах. Крім того, вилучили документи, що свідчать про відмивання коштів через бізнес-проєкти. Під час слідчих дій Крупа намагалася позбутися частини готівки, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Згодом стало відомо, що на рахунках у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) вона мала приховані мільйони гривень.

24 лютого 2025 року Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної МСЕК. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Володимир Гончарук.

Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року.

Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року[5].

Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

Вищий антикорупційний суд Тетяна Крупа
Після важливого рішення про життя Брюса Вілліса: з'явилися новини

08:18

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

08:07

Окупанти повісили триколори на околицях Куп'янська: що насправді відбувається

