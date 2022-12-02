Отримав інфаркт: уламок російської ракети влучив у голову 12-річного хлопчика

Десятки уламків влучили в обличчя та шию Михайлика, пошкодили сонну артерію та спровокували інфаркт головного мозку.
У Львові лікарі упродовж трьох місяців боролися за життя 12-річного Михайла з Бахмута. Уламок російської ракети потрапив у голову дитини і спровокував інфаркт мозку.
Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова у Facebook, того дня Михайло з батьком були на подвір’ї, коли до них прилетіла ворожа ракета. Батько дитини від отриманих травм помер на місці, а хлопчика ударною хвилею відкинуло аж у будинок.
Десятки уламків влучили в обличчя та шию Михайлика, пошкодили сонну артерію та спровокували інфаркт головного мозку. У критичному стані дитину евакуювали до Дніпра, а звідти – до Львова.
Упродовж трьох місяців лікарі боролися за життя дитини. Через ушкодження сонної артерії хлопець не міг навіть ковтати та говорити, не те, що ходити.
"І ось після трьох місяців лікування Михайло з бабусею та молодшим братом, який з опіками теж перебував у лікарні, їдуть до Дніпра – тепер там вони мешкатимуть", - йдеться в повідомленні
Як зазначають медики, Михайло вийшов з лікарні своїми ногами. Нарешті дитина повертається до повноцінного життя. І хоч у його голові назавжди лишаться два уламки, лікарі впевнені: нашкодити йому вони не зможуть.
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