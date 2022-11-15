Грався з братиком, коли росіяни відкрили вогонь: окупанти безжально вбили 9-річного хлопчика

У хлопчика влучили два фрагменти снаряда / Меморіал.ua

У Зеленодольську Дніпропетровської області 3 вересня російські окупанти безжально вбили 9-річного Дениса Котелевича. Загарбники відкрили вогонь із "Ураганів", коли хлопчик грався у місцевому сквері разом з братиком-близнюком.

Як пише "Меморіал.ua", хлопчика поранили уламки забороненого касетного боєприпасу. Лікарі з усіх сил боролися за життя маленького українця, проте не змогли врятувати.

Мама хлопчика Анастасія Колчина розповіла, що в Дениса влучили два фрагменти снаряда. Один – у праве стегно, другий – у поперек.

"Плакали за Денисом усім містом. Я бачила, як ці хлопчики-близнюки зростали. Вони завжди були разом, а тепер залишився лише один... Співчуття рідним, серце крається", - сказала Марія, мешканка Зеленодольська.

Маленький школяр ходив у четвертий клас. Знайомі та рідні кажуть, що він дуже любив жити. Завжди був веселим та життєрадісним. Любив гратися зі своїм братиком, постійно був поряд з ним.

"Мій хлопчик… Життєрадісний, доброзичливий, чуйний. Він, наче світлячок. Дуже любив жити, гратися. Вони з братом пліч-о-пліч весь час були. Ніколи не залишали одне одного. Це мій сенс життя", - каже мама хлопчика.

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Запоріжжю у жовтні загинула сім'я Іванових – 12-річний Тимофій, 26-річна Ксенія та їхні батьки - мама Юлія і батько Дмитро. РФ випустила по місту шість ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в самому центрі Запоріжжя. В результаті вибуху впала середина будівлі, поховавши під собою мешканців декількох поверхів.

Раніше Главред повідомляв, що у селі Федорівка Лозівської громади Харківської області в результаті вибуху фрагмента російської ракети загинули подружжя з дитиною - 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія і 4-річна дочка Варвара.

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