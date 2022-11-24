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"Запустять близько 100 ракет": Жданов розповів, коли чекати нового удару по Україні

24 листопада 2022, 18:14

Зараз РФ відмовилася від регулярних ракетних обстрілів з невеликою кількістю ракет на користь масованих, але рідших атак.

Олег Жданов, российская ракета
Зараз Росія відмовилася від регулярних ракетних обстрілів / Главред, УНІАН

Російські окупаційні війська продовжать атакувати критичну інфраструктуру України. Військовий експерт Олег Жданов поділився прогнозом, коли чекати наступного удару після атаки 23 листопада.

Про це Жданов розповів на своєму YouTube-каналі.

За його словами, зараз Росія відмовилася від регулярних ракетних обстрілів з невеликою кількістю ракет. Водночас окупанти почали масовано атакувати українські міста, але рідше. Це сталося у зв’язку з тим, що в росіян – дефіцит ракет.

"Зосередження ракет для масованого удару говорить про те, що цих ракет залишилося доволі небагато. Їх звозять, скоріш за все, з усіх куточків Росії. Їх збирають на усіх складах. Саме з цим пов’язане те, що вони накопичують певну кількість ракет, а потім завдають удару, знову накопичують і через деякий час завдають нового удару", - сказав експерт.

Жданов вважає, що удар 23 листопада є цьому підтвердженням, адже попередня атака була 15 листопада.

"Минув майже тиждень і за цей час вони назбирали необхідну кількість ракет. Ракет явно не вистачає. Наприклад, таку ракету, як Х-22, потрібно не лише привезти, але й заправити високотоксичним ракетним паливом. Це складна хімічна операція. І їх потрібно швидко відстріляти, бо вони довго не можуть бути заправленими. Або потрібно робити ще складнішу процедуру зі зливу палива", - сказав він.

Також Жданов поділився прогнозом, коли може бути наступний масований ракетний удар РФ.

"11 жовтня – 15 листопада: понад більше місяця знадобилося РФ для того, щоб накопичити 120 ракет. 15 листопада – 23 листопада: тиждень знадобився РФ. Тому за чотири тижні вони можуть накопичити 100 ракет. Але це лише припущення", - підсумував експерт.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, интернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

Інші новини:

війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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