Загинула в день народження: з'явилися деталі трагічного сходження туристів на Говерлу

Мешканка Южного в день свого народження зірвалася зі схилу / колаж ua.depositphotos.com, УНІАН, ДСНС

Трагедією закінчилася спроба туристів з Одеської області підкорити Говерлу. Мешканка Южного 15 січня в день свого народження зірвалася зі схилу під час сходження на гору і загинула.

Як повідомляє ТСН, 57-річна жінка вирушила підкорювати Говерлу не одна - з нею був її 34-річний син і його наречена - 32-річна Вікторія. Коли до вершини гори залишалося менше кілометра - всього 800 метрів, компанія вирішила повернутися назад, але зірвалася з уступу.

Вікторія пошкодила ключицю, у її нареченого — травма стегна, а старша з жінок загинула.

За попередніми висновками поліції, 57-річна туристка померла, коли при падінні вдарилася головою об дерево. Смерть, ймовірно, була миттєвою.

У поліції розслідують справу як нещасний випадок, ознак насильницької смерті не виявлено.

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"За попередніми даними, вдарилася головою об дерева - не об скелясту поверхню.Унаслідок травми голови настала смерть", - розповів заступник голови відділення поліції в Яремче Юрій Микитишин.

У ДСНС Івано-Франківської області ще раз просять туристів не нехтувати попередженнями про сніголавинну небезпеку та про погані погодні умови.

"Потрібно цінувати своє життя і не наражати на небезпеку інших людей... потрібно мати навички та досвід перебування в горах", - кажуть рятувальники.

Раніше йшлося про те, що в суботу, 15 січня, під час сходження на Говерлу у Карпатах загинула 57-річна жінка. Син загиблої та його наречена травмовані. Вони не могли самостійно спуститися з гори. В цей час в горах вирував вітер, а схил покрився льодом.

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