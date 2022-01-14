У Карпатах туристи накинулися на відпочивальників і почали стріляти через виклик копів

Відпочиваючі викликали копів / скріншот

В одному з готелів Карпат стався конфлікт. Туристи влаштували стрілянину посеред вулиці і почали погрожувати у відповідь на зауваження відпочиваючих.

Як написав у Facebook автомобільний журналіст, громадський діяч і волонтер Павло Кащук, стріляли двоє чоловіків. А його друзі викликали поліцію, після чого стрілки розбіглися за номерами. На місце події приїхали копи і намагалися поспілкуватися з ними. Одному з відпочиваючих здалося, що ситуацію хочуть "зам'яти", і він сказав, що хоче написати заяву.

Потім стрілки і одна з жінок накинулися на чоловіка і в присутності копів почали погрожувати йому фізичною розправою.

Ці розборки потрапили на камеру.

"Заяви собі [нецензурна лексика]. Йди звідси", - кричала туристка людям.

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Стрілець назвав себе "полковником у відставці". Копи нібито нікого не затримали, а тільки порекомендували дзвонити по телефону в разі дебошу. Тепер у поліції кажуть, що зброю у туриста вилучили-пістолет "Форт-17Р", на який був дозвіл, і встановили його особу. Це нібито 48-річний киянин.

"Поліцейські встановили особу правопорушника та склали на нього адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст. 174 (стрільба зі зброї, спорядженої гумовими або аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії в населених пунктах та з порушенням встановленого порядку) кодексу України Про адміністративні правопорушення. Також адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП складений на жінку, яка нецензурно висловлювалася в громадському місці", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Києві власник відомого ресторану обматюкав відвідувачку, якій не сподобалося блюдо. Жінка написала негативний відгук про ресторан після його відвідування. На публікацію відгукнувся власник закладу - він грубо відповів жінці в коментарях, використовуючи лайливі слова, і попросив її не займати місця в ресторані, якщо їй не подобаються страви.