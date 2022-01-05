На Закарпатті спалахнув іноземний автобус з 50 туристами

Постраждалих немає / ДСНС

В Закарпатський області в селі Нижні Ворота в середу, 5 січня, прямо на ходу загорівся автобус з півсотнею туристів, що слідували рейсом Мукачево-Пилипець.

Як повідомляє пресслужба ДСНС області, транспортний засіб був на словацькій реєстрації

"5 грудня, о 12: 47 у ДСНС Закарпаття повідомили про загорання автобуса Van Hool (словацької реєстрації), який спеціалізується на нерегулярних пасажирських перевезеннях", - сказано в повідомленні.

Вогонь миттєво спалахнув у моторному відсіку.

Водій допоміг пасажирам евакуюватися і за допомогою вогнегасника намагався стримувати поширення вогню.

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Пожежу загасили рятувальники. Його причину встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на Закарпаття річки вийшли з берегів і підтопили ряд ділянок доріг та 40 домогосподарств. За ситуацією стежать поліцейські, щоб у разі необхідності негайно допомогти громадянам.

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