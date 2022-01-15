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Смертельне сходження: на Говерлі загинула туристка, є постраждалі

15 січня 2022, 16:39

Постраждалі - туристи з Одеської області. Загиблою виявилася жінка 1965 року народження.

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На Говерлі загинула туристка / dsns.gov.ua

У суботу, 15 січня, близько 11 години при сходженні на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє отримали травми різних ступенів тяжкості.

Як повідомляє Держслужба з НС, постраждалих при спуску з гори вже евакуювали.

"Станом на 13:30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, в той же час рятувальники направляються ще до однієї травмованої людини", - інформує прес-служба.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, м.Яремче та м. Івано-Франківськ. Всього 28 чоловік і 5 одиниць техніки.

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/ dsns.gov.ua

Що відомо про загиблу і постраждалих

Станом на 14:30 жінка 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдена, організовано її супровід. О 14:40 інший травмований, чоловік 1987 року народження з травмою ноги транспортований на спортивну базу "Заросляк" і переданий медикам.

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Як зазначають рятувальники, постраждалі-туристи з м. Південне Одеської області. Загиблою виявилася жінка 1965 року народження.

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/ dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла були організовані пошуки маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Пізніше з мережі з'явилися свідчення очевидців про те, що на горі Говерла у Карпатах бачили дитину без супроводу дорослих.

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