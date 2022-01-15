Послизнулась, летіла 200 м між деревами і билася головою - деталі трагедії в Карпатах

Туристи знали, що підніматися небезпечно / dsns.gov.ua

У суботу, 15 січня, стало відомо про те, що під час сходження на Говерлу в Карпатах загинула 57-річна жінка. Більш того, її син і його наречена травмовані. Вони не могли самостійно спуститися з гори.

В сюжеті ТСН.19:30. йдеться про те, що в горах вирував вітер, а схил покрився льодом. Туристи просто знехтували цим

Жертва і постраждалі родом з Одеської області. До вершини гори вони не дійшли метрів 800. По дорозі назад послизнулися. І їх віднесло з гори.

"Підніматися легко, а спускатися вже по льоду. Я посковзнулася. Метрів 200 летіла. Головою билася весь час. Були ялинки. Я змогла ноги виставити вперед. Якби не ці ялинки, тому що там дуже високий обрив, я б спину точно зламала", - каже потерпіла.

Старша з жінок ймовірно врізалася в дерево. Вона загинула через травму голови до прибуття рятувальників.

Реклама

"Вона (невістка - ред.), попередньо, вдарилася головою об дерева. Не стільки про скелясту поверхню, скільки просто впала головою до дерева. Отримала травму голови, в результаті якої, я так думаю, настала смерть", - розповів заступник начальника відділення поліції №1 міста Яремче Юрій Микитишин .

Рятувальники оперативно виявили постраждалих завдяки системі GPS-моніторингу. При цьому туристи були розкидані один від одного по схилу в різних місцях. Витягали постраждалих за допомогою спеціального альпіністського спорядження

"Вона була біля скелі над обривом. Її потрібно було піднімати, транспортувати на безпечну дівчину гори", - додали в ДСНС.

Наречена і наречений в лікарні. У дівчини травма ключиці, у хлопця - стегна. Його загибла мати сьогодні відзначала 57-й день народження.

Нагадаємо, у Дніпрі загинув 41-річний чоловік. На нього впала стріла крана з бетонною плитою.

Читайте також: