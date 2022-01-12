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"Відпочили" за 80 тис. грн: у готелі в Карпатах побили туристів через зауваження про сніданок

12 січня 2022, 21:31

Словесна перепалка між адміністрацією готелю і туристами закінчилася тяганням за волосся і побоями.

Туристів побили за зауваження про несмачний сніданок і прохання його замінити / Скрін з відео "Вікон"

В одному з готелів в Карпатах працівники закладу нібито побили туристів, які зробили зауваження про несмачний омлет на сніданок.

Туристи приїхали на відпочинок із Києва, повідомляють "Вікна". За проживання у готелі та сніданки компанія з 8 людей заплатила 80 тисяч гривень.

У перший день відпочинку одній з відпочивальниць не сподобався омлет і вона попросила його замінити. Адміністраторка закладу відмовилася це робити. Вона наголосила, що зі стравою все нормально, бо вона сама її щодня їсть, і порадила просто наступного ранку обрати іншу страву.

"Адміністраторка сказала, "те, що вам не сподобався омлет, це ваші проблеми. Я його куштую кожного ранку і мені все подобається". Розвернулась і пішла", – згадує подруга дівчини.

Дівчата зізнаються, що одна з туристок після цього обізвала адміністраторку "тупою вівцею".

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Конфлікт продовжився на рецепції готелю, куди дівчата після сніданку пішли скаржитися на обслуговування. Одна з туристок почала знімати сварку, після чого адміністраторка вибігла і схопила її за волосся.

На захист своїх дівчат прибігли хлопці, проте нібито тоді працівники готелю накинулися і на них. Після цього на місце події викликали поліцію і медиків.

Адміністрація готелю після конфлікту хотіла виселити туристів, проте кошти за відпочинок повертати відмовилася. Тоді відпочивальники ще раз викликали поліцію і все таки лишилися у готелі.

Туристи й адміністрація готелю написали заяви до поліції. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини інциденту.

У готелі відмовилися коментувати цю подію.

Нагадаємо, раніше у Києві власник відомого ресторану обматюкав відвідувачку, якій не сподобалася страва. Жінка написала негативний відгук про ресторан після його відвідування. На публікацію відгукнувся власник закладу – він грубо відповів жінці у коментарях, використовуючи лайливі слова, і попросив її не займати місця у ресторані, якщо їй не подобаються страви.

Раніше столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину. До закладу прийшла комісія, до складу якої увійшли представники Київського управління Держпродспоживслужби, Нацполіції, Муніципальної варти та ЗМІ.

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