У Бразилії на озері Фурнаш на туристів обрушилася частина скелі

Кам'яна брила несподівано відірвалася від стіни каньйону і обрушилася на декілька прогулянкових човнів.
На південному сході Бразилії, неподалік від міста Капітоліу, штат Мінас-Жерайс, на озері Фурнаш на туристичні човни обрушилася частина скелі. Загинули, щонайменше, 7 осіб. Троє зникли безвісти, 32 людини отримали поранення. Дев'ятеро людей з серйозними пораненнями потрапили до лікарні.
Як повідомляє BBC, трагічний інцидент стався в момент, коли туристи спостерігали за водоспадом на озері Фурнаш. Несподівано кам'яна брила відірвалася від стіни каньйону і обрушилася на декілька прогулянкових човнів, піднявши велику хвилю над озером.
Загинули, щонайменше, 7 осіб. Троє пропали без вісті. Отримали поранення 32 людини. Дев'ять людей з серйозними пораненнями госпіталізовані.
Імовірно, один з моторних човнів міг затонути. Інші змогли врятуватися.
У поліції журналістам заявили, що ще три човни постраждали в результаті падіння каменів.
Момент обвалення скелі потрапив на відео.
Відомо, що протягом двох тижнів до цього моменту в штаті Мінас-Жерайс йшли проливні дощі. Як стверджують рятувальники, через це обрушилася скеля.
Речник служби рятувальників штату Педру Аіхара сказав CNN Brasil, що рятувальні роботи триватимуть, принаймні, до понеділка. Роботи можуть бути продовжені.
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