"Милувалися снігопадом": у Пакистані на трасі загинули 22 туристи, тисяча авто застрягли в снігу

Серед загиблих - поліцейський, його дружина і їх шестеро дітей, а також ще одна сім'я з п'яти осіб.
У Пакистані щонайменше 22 туристи загинули, застрягши у своїх автомобілях на півночі країни. Туди з'їхалися тисячі людей, щоб насолодитися видами сильного снігопаду в місті Муррі на вершині пагорба.
Як повідомляє BBC з посиланням на дані екстрених служб, серед загиблих було 10 дітей. У поліції уточнили, що шестеро людей замерзли у своїх автомобілях, інші, ймовірно, загинули від задухи чадним газом через двигуни автомобілів, що працювали.
"Їхні автомобілі не постраждали від дерев, з ними не сталося будь-яких інших інцидентів. Ймовірно, загиблі замерзли на смерть через вкрай низьку температуру, проте точні причини їх загибелі визначать рятувальники", - сказав офіційний представник уряду штату Пенджаб Хасан Кхавар.
Серед загиблих - поліцейський, його дружина і їх шестеро дітей, а також ще одна сім'я з п'яти осіб.
За інформацією Reuters, зараз військові все ще намагаються розчистити дороги і врятувати тих, хто досі перебуває у пастці. Регіон оголошений зоною лиха.
Міністр внутрішніх справ Шейх Рашид розповів, що настільки критична ситуація склалася через величезний наплив людей, що прибувають в невелике містечко.
"Уперше за 15-20 років в Муррі з'їхалася така велика кількість туристів, що створило кризу", – сказав міністр у відеозверненні.
Він підтвердив, що майже 1000 автомобілів застрягли на гірській станції, що підноситься над містом, і підтвердив загибель людей. Чиновник додав, що на допомогу цивільній адміністрації в рятувальних операціях були відправлені взводи армії та воєнізовані формування.
Нагадаємо, раніше окупований Крим засипало снігом. Там погіршилися погодні умови, налетів ураганний вітер, що валить дерева і зносить дахи. Рятувальники в ніч на 1 грудня зафіксували найбільшу кількість випадків падіння дерев на автомобілі.
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