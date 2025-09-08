Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

Головне:
- DDoS-атака почалася 7 вересня на російську мережеву інфраструктуру
- Збиток від операції становить мільйони доларів
Масштабна DDoS-атака розпочалася 7 вересня на російську мережеву інфраструктуру, пов'язану з обробкою онлайн-платежів за паливо.
Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в українській розвідці, кіберфахівці ГУР МО України в такий спосіб відзначили День воєнної розвідки, завдавши удару по низці ключових російських IT-сервісів.
Під атаку потрапила, зокрема, система "Передові платіжні системи", яка забезпечує роботу паливних карток (включно з "Роспетрол"), а також сервери "Ростелекома" і "Лукойла".
Попередньо, економічний збиток від операції склав від 1 до 3 мільйонів доларів.
Також було виведено з ладу телеком-оператор "К-Корп", що надає послуги російській оборонній компанії "Концерн Калашникова". Під час атаки було виведено з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах - діяльність компанії було повністю паралізовано.
Крім того, на десятках російських сайтів з'явилося привітання з Днем військової розвідки України.
За словами джерел, операції проти російських IT-структур, що підтримують війну, триватимуть до повного звільнення окупованих територій і покарання агресора.
Терміни завершення війни: що кажуть у ГУР
Завершення війни в Україні до кінця 2026 року можливе тільки за збігу безлічі чинників, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, ключовими умовами є посилення санкцій та економічного тиску на Росію, збільшення обсягів військової та фінансової допомоги Україні від міжнародних партнерів, а також більш тверда й активна позиція союзників на зовнішньополітичній арені.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
