Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

Попередньо, економічний збиток від операції склав від 1 до 3 мільйонів доларів.

ГУР атакує сервіси РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГУР

Головне:

DDoS-атака почалася 7 вересня на російську мережеву інфраструктуру

Збиток від операції становить мільйони доларів

Масштабна DDoS-атака розпочалася 7 вересня на російську мережеву інфраструктуру, пов'язану з обробкою онлайн-платежів за паливо.

Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в українській розвідці, кіберфахівці ГУР МО України в такий спосіб відзначили День воєнної розвідки, завдавши удару по низці ключових російських IT-сервісів.

Під атаку потрапила, зокрема, система "Передові платіжні системи", яка забезпечує роботу паливних карток (включно з "Роспетрол"), а також сервери "Ростелекома" і "Лукойла".

Попередньо, економічний збиток від операції склав від 1 до 3 мільйонів доларів.

Також було виведено з ладу телеком-оператор "К-Корп", що надає послуги російській оборонній компанії "Концерн Калашникова". Під час атаки було виведено з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах - діяльність компанії було повністю паралізовано.

Крім того, на десятках російських сайтів з'явилося привітання з Днем військової розвідки України.

За словами джерел, операції проти російських IT-структур, що підтримують війну, триватимуть до повного звільнення окупованих територій і покарання агресора.

Терміни завершення війни: що кажуть у ГУР

Завершення війни в Україні до кінця 2026 року можливе тільки за збігу безлічі чинників, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, ключовими умовами є посилення санкцій та економічного тиску на Росію, збільшення обсягів військової та фінансової допомоги Україні від міжнародних партнерів, а також більш тверда й активна позиція союзників на зовнішньополітичній арені.

