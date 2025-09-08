Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

Олексій Тесля
8 вересня 2025, 13:57
97
Попередньо, економічний збиток від операції склав від 1 до 3 мільйонів доларів.
ГУР, хакер
ГУР атакує сервіси РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГУР

Головне:

  • DDoS-атака почалася 7 вересня на російську мережеву інфраструктуру
  • Збиток від операції становить мільйони доларів

Масштабна DDoS-атака розпочалася 7 вересня на російську мережеву інфраструктуру, пов'язану з обробкою онлайн-платежів за паливо.

Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в українській розвідці, кіберфахівці ГУР МО України в такий спосіб відзначили День воєнної розвідки, завдавши удару по низці ключових російських IT-сервісів.

відео дня

Під атаку потрапила, зокрема, система "Передові платіжні системи", яка забезпечує роботу паливних карток (включно з "Роспетрол"), а також сервери "Ростелекома" і "Лукойла".

Скріншот
/ Скріншот

Попередньо, економічний збиток від операції склав від 1 до 3 мільйонів доларів.

Скріншот
/ Скриншот

Також було виведено з ладу телеком-оператор "К-Корп", що надає послуги російській оборонній компанії "Концерн Калашникова". Під час атаки було виведено з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах - діяльність компанії було повністю паралізовано.

Крім того, на десятках російських сайтів з'явилося привітання з Днем військової розвідки України.

За словами джерел, операції проти російських IT-структур, що підтримують війну, триватимуть до повного звільнення окупованих територій і покарання агресора.

Скріншот
/ Скриншот

Терміни завершення війни: що кажуть у ГУР

Завершення війни в Україні до кінця 2026 року можливе тільки за збігу безлічі чинників, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, ключовими умовами є посилення санкцій та економічного тиску на Росію, збільшення обсягів військової та фінансової допомоги Україні від міжнародних партнерів, а також більш тверда й активна позиція союзників на зовнішньополітичній арені.

Хакерські атаки - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Більше новин:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

хакери ГУР кібератака
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:57Україна
Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:35Синоптик
ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

Останні новини

14:34

Чому темніє срібло: народні прикмети про містичний метал

14:12

Гороскоп на завтра 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

14:08

Поїздка стане одразу зручнішою: водіям назвали секретну функцію козирка в автоВідео

13:57

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:55

Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на ЗеленськогоЗолотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського
13:34

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

13:23

Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

13:17

Посміхайтеся, містер президент: онука Софії Ротару заселфилася з Трампом

13:06

"Росіяни відповзуть": Хилюк назвав імовірний сценарій завершення війни

Реклама
12:46

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

12:44

За час соціальної кампанії телемарафону "Єдині Новини" в Україні зросла кількість донорів крові

12:41

Землю накрила магнітна буря: коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці, дати

12:35

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:21

Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

12:02

Топ-6 зачісок на довге волосся, які варто повторити восени-2025

11:50

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:47

Паркет без розводів, подряпин і бруду: один інгредієнт зробить підлогу блискучою

11:41

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

11:00

Взялись за довірену особу Путіна: СБУ шукає російського репера Тіматі

10:54

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

Реклама
10:47

Київ спровокував війну, а Україна схожа на ХАМАС: у Фіцо "пробили дно"

10:37

Потрібно все й одразу: чотири найбільш нетерплячі знаки зодіаку

10:37

Майбутнє переговорів: експерт сказав, як США і Китай оформлять "заморозку війни"

10:34

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:01

"Вигляд не найкращий": український співак шокував станом після розлучення

09:55

Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

09:13

Як виростити огірки восени: хитрощі та найкращі сорти для врожаюВідео

09:09

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:02

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світлаФото

09:00

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк

08:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 вересня (оновлюється)

08:55

Рекорди та парадокси: чим увійде в історію Верховна Рада дев’ятого скликанняПогляд

08:40

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три - DeepState

07:58

РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою

06:53

"Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із ПутінимФотоВідео

06:14

Цивільні у формі: чому не варто розділяти жертв війниПогляд

05:27

Кілька секунд і все готово: найкращі лайфхаки, як швидко почистити часник

04:30

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

04:04

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

Реклама
03:33

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

03:32

"Перевірка" росіян обернулася пасткою: журналіст розповів правду про полон

02:30

Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

01:30

Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

01:20

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

00:54

Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

00:39

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

07 вересня, неділя
23:57

Червоне світло не завжди "стоп": три законні випадки, коли можна проїхати

23:39

Різдво Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити 8 вересня

23:04

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти