'Лягла' вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

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Українські хакери зупинили роботу російської банківської системи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Українські хакери атакували банківську систему Росії і зупинили роботу всіх банків. Це одна з наймасштабніших атак в історії. Про це повідомляє ІТ ARMY of Ukraine.

Кіберфахівці здійснили масштабну DDoS атаку, зокрема на оператора банківських карт "Мир".

"Сьогодні ще більше банків відключено разом з їхньою імпортозаміщеною системою карткових платежів "Мир", а відповідно і всі карткові розрахунки", - йдеться в повідомленні. відео дня

Наразі не працюють:

ВТБ,

Сбербанк,

Тінькофф,

Альфа-Банк,

Білайн, МТС,

Ростелеком,

Газпромбанк,

Мегафон,

СБП,

НСПК,

ЄІРЦ та інші менші сервіси.

Хто такий хакер Особа, яка намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мобільних пристроїв, з метою отримання секретної інформації або виявлення вразливості системи. Хакерська група - це колектив фахівців у сфері IT, об'єднаних спільним мотивом діяльності. Як правило, напрямками діяльності хакерських груп є дестабілізація роботи серверів, інтернет-ресурсів, злом порталів або несанкціоноване вилучення (крадіжка) даних, пише Вікіпедія.

Хакерська атака на Київстар

Уранці 12 грудня 2023 року в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися в усій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що російські хакери незаконно отримали доступ до системи "Київстар" ще в травні минулого року, і могли отримати доступ до особистих даних абонентів ще до атаки 12 грудня.

СБУ відкрила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.

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