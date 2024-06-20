'Лягла' вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

Українські хакери атакували банківську систему Росії і зупинили роботу всіх банків. Це одна з наймасштабніших атак в історії. Про це повідомляє ІТ ARMY of Ukraine.
Кіберфахівці здійснили масштабну DDoS атаку, зокрема на оператора банківських карт "Мир".
"Сьогодні ще більше банків відключено разом з їхньою імпортозаміщеною системою карткових платежів "Мир", а відповідно і всі карткові розрахунки", - йдеться в повідомленні.відео дня
Наразі не працюють:
- ВТБ,
- Сбербанк,
- Тінькофф,
- Альфа-Банк,
- Білайн, МТС,
- Ростелеком,
- Газпромбанк,
- Мегафон,
- СБП,
- НСПК,
- ЄІРЦ та інші менші сервіси.
Хто такий хакер
Особа, яка намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мобільних пристроїв, з метою отримання секретної інформації або виявлення вразливості системи. Хакерська група - це колектив фахівців у сфері IT, об'єднаних спільним мотивом діяльності. Як правило, напрямками діяльності хакерських груп є дестабілізація роботи серверів, інтернет-ресурсів, злом порталів або несанкціоноване вилучення (крадіжка) даних, пише Вікіпедія.
Хакерська атака на Київстар
Уранці 12 грудня 2023 року в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися в усій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.
Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.
Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що російські хакери незаконно отримали доступ до системи "Київстар" ще в травні минулого року, і могли отримати доступ до особистих даних абонентів ще до атаки 12 грудня.
СБУ відкрила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.
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