Хакери зламали центральні телеканали РФ і показали правду про війну в Україні/ Скрін з відео

Хакери у день Росії, 12 червня, зламали центральні російські телеканали, які ведуть мовлення за кордоном через супутник. У результаті замість звичної російської пропаганди глядачам показували правду про війну РФ проти України.

Кібератаки були здійснені на "Первый канал", "Россия" та НТВ. Про це повідомив російський письменник та журналіст Андрій Шипілов на своїй сторінці у Facebook. Він оприлюднив відео, щоб показати, що саме транслювали з екранів телевізорів.

Так, на телеканалі "Россия" показували по кругу відео, у якому розповідалося, як сильно війна проти України вдарила по гаманцях росіян. Глядачам розповіли, як розвалюється російська економіка під тиском санкції Заходу.

У той же час на "Первом канале" транслювали інформацію про те, що втрати армії Росії у війні проти України уже перевищили 30 тисяч осіб, а військовий бюджет розікрали корупціонери і генерали.

На НТВ показали відео, у якому РФ назвали "країною вдів" і "країною без майбутнього".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс привітав з днем Росії громадян країни-окупанта і побажав РФ поразки в загарбницькій повномасштабній війні проти України.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти витіснили українських військових з центру Сєвєродонецька на Луганщині. Росіяни вели штурмові дії за підтримки артилерії, бойові дії тривають. При цьому на двох напрямках фронту українські військові успішно відбили штурм російських загарбників.

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