Київстар "ліг" по всій Україні: що відомо про масштабний збій

Рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляють про відсутність мережі. При спробі додзвонитися чують відповідь"мобільна мережа недоступна". "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар.
Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігаються по всій країні. Частина користувачів Київстару повідомила в соцмережах, що смартфон показує "всі палички", але додзвонитися куди-небудь або прийняти дзвінок неможливо.
Варто зазначити, що заяви від компанії Київстар про причини і терміни розв‘язання проблеми з мобільним зв'язком поки немає. На сторінках оператора в соцмережах Facebook і Х (Twitter) немає повідомлень з цього приводу.
Водночас OTT-сервіс Київстар ТВ працює без будь-яких проблем на операційних системах Android та iOS. Решта сервісів компанії станом на 7:40 залишаються недоступними.
Що робити, якщо немає мобільного зв'язку
Якщо у вас немає мобільного зв'язку, то можна спробувати переключитися на мережу іншого оператора за інструкцією. Національний роумінг - це безкоштовна послуга.
Щоб скористатися національним роумінгом, перейдіть в розділ "Параметри мобільної мережі" на гаджеті й знайдіть пункт "Ручний вибір мережі".
Після цього можна спробувати підключитися до Lifecell або Vodafone. Якщо мережа не з'явилася, необхідно вибрати інші мережі.
Оновлено. Пізніше в компанії Київстар заявили, що 12 грудня в мережі стався технічний збій, внаслідок чого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет в частині абонентської бази.
"Фахівці компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, раніше Київстар різко підняв тарифи на свої послуги.
Також повідомлялося, що Vodafone збільшить вартість популярних тарифів.
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