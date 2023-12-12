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Київстар "ліг" по всій Україні: що відомо про масштабний збій

Анна Ярославська
12 грудня 2023, 08:00
Частина користувачів Київстару повідомила в соцмережах, що смартфон показує "всі палички", але додзвонитися куди-небудь або прийняти дзвінок неможливо.
Київстар
Київстар "ліг" по всій Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляють про відсутність мережі. При спробі додзвонитися чують відповідь"мобільна мережа недоступна". "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар.

Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігаються по всій країні. Частина користувачів Київстару повідомила в соцмережах, що смартфон показує "всі палички", але додзвонитися куди-небудь або прийняти дзвінок неможливо.

Скріншот Facebook
Скріншот Facebook

Варто зазначити, що заяви від компанії Київстар про причини і терміни розв‘язання проблеми з мобільним зв'язком поки немає. На сторінках оператора в соцмережах Facebook і Х (Twitter) немає повідомлень з цього приводу.

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Водночас OTT-сервіс Київстар ТВ працює без будь-яких проблем на операційних системах Android та iOS. Решта сервісів компанії станом на 7:40 залишаються недоступними.

Що робити, якщо немає мобільного зв'язку

Якщо у вас немає мобільного зв'язку, то можна спробувати переключитися на мережу іншого оператора за інструкцією. Національний роумінг - це безкоштовна послуга.

Щоб скористатися національним роумінгом, перейдіть в розділ "Параметри мобільної мережі" на гаджеті й знайдіть пункт "Ручний вибір мережі".

Після цього можна спробувати підключитися до Lifecell або Vodafone. Якщо мережа не з'явилася, необхідно вибрати інші мережі.

Як підключитися до національного роумінгу
Як підключитися до національного роумінгу / Суспільне

Оновлено. Пізніше в компанії Київстар заявили, що 12 грудня в мережі стався технічний збій, внаслідок чого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет в частині абонентської бази.

"Фахівці компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Скріншот повідомлення компанії Київстар

Як повідомляв Главред, раніше Київстар різко підняв тарифи на свої послуги.

Також повідомлялося, що Vodafone збільшить вартість популярних тарифів.

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