Російські хакери намагалися зламати український телемарафон: їх спіймали на гарячому

Хакери з РФ намагалися зламати телемарафон / IBTimes UK, Wikipedia

Російські хакери намагалися зламати електронну системи українських телеканалів, щоб потрапити в телемарафон. Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, новинній стрічці прямого ефіру, а також до окремих комп'ютерів працівників телеканалів, на яких працюють з контентом.

"Напередодні Дня Конституції ворог хотів використовувати ресурси, які беруть участь у Національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", - сказав Артем Дехтяренко.

Співробітники Служби безпеки своєчасно виявили ці спроби і запобігли несанкціонованим діям.

За даними СБУ, такі спроби є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на українське інформагентство, поширення фейків і ведення гібридної війни. Відзначається, що подібні спроби можуть повторюватися.

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Нагадаємо, раніше хакери в День Росії, 12 червня, зламали центральні російські телеканали, які віщають за кордоном через супутник. У підсумку замість звичної російської пропаганди глядачам показували правду про війну РФ проти України. Кібератаки були здійснені на "перший канал", "Росія" і НТВ.

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