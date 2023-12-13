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Хто "поклав" Київстар по всій Україні: експерт назвав головного бенефіціара атаки

Анна Ярославська
13 грудня 2023, 12:08
Підготовка до таких атак може тривати кілька місяців. Можливо, українські фахівці цю ситуацію спробують вирішити швидко.
Костянтин Корсун, хакерська атака, Київстар
Костянтин Корсун пояснив, кому вигідна хакерська атака на Київстар / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, facebook.com/kostiantyn.korsun

Хакерська атака на компанію Київстар, внаслідок якої українці, які користуються послугою цього мобільного оператора, залишилися без зв'язку та Інтернету, вигідна країні-агресору Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

"У мене майже немає сумнівів, що єдиний бенефіціар цієї атаки – це ворог, з яким у нас йде війна. Саме йому можуть бути вигідні такі руйнівні наслідки", - сказав він.

Корсун вважає, що, судячи з усього, атака дуже серйозна, максимального рівня загроз.

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"Підготовка до таких атак може тривати кілька місяців. Київстар, наскільки мені відомо, довго готувався до чогось подібного - там потужна команда, і вони дуже серйозно ставляться до питань кібербезпеки. Можливо, цю ситуацію спробують вирішити швидко - піднімуть бекапи, відновлять інфраструктуру, і хоча б в якомусь обмеженому варіанті запустять "голос" без трафіку", - зазначив він.

Експерт додав, що подробиці атаки на Київстар поки невідомі. Також незрозуміло, як довго триватиме відновлення, але не виключено, що це може зайняти кілька днів.

Хто такий Костянтин Корсун

Костянтин Корсун —відомий в Україні експерт з кібербезпеки. У 1993-му закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище і розпочав службу в СБУ. У 1996-му закінчив Національну академію СБУ. У 2000-му брав участь у створенні першого підрозділу протидії комп’ютерній злочинності в СБУ. З 2005-го до 2009-го служив у Департаменті безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзвʼязку, створював CERT-UA та займався його міжнародною сертифікацією. З 2009-го по 2014-й був керівником українського офісу компанії iSIGHT Partners Europe.

Чому не працює Київстар

Рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні.

Користувачі Київстару залишилися без зв'язку. Скористатися національним роумінгом вони не могли, оскільки мережа не могла передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів Kyivstar.

СБУ порушила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.

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