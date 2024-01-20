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Монобанк атакували хакери: що відомо

Анна Ярославська
20 січня 2024, 08:08
Співвласник банку Олег Гороховський минулої ночі заявив про найпотужнішу DDoS-атаку на Monobank.
Монобанк, хакер,
Monobank заявив про "найпотужнішу DDoS-атаку" / Колаж: Главред, фото: Монобанк, pixabay.com

Співвласник банку Monobank Олег Гороховський повідомив про масовану DDoS-атаку на банк і назвав ситуацію контрольованою.

О 23:57 у п'ятницю, 19 січня, Гороховський написав у Telegram: "Найпотужніша DDoS-атака. Ситуація під контролем".

"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!" ,- додав він через півгодини.

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О 00:43 Гороховський написав: "Розходимося", мабуть, маючи на увазі, що банку вдалося відбити хакерську атаку.

Нагадаємо, після потужної хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар" співвласник банку Monobank 12 грудня повідомив про масовану DDoS-атаку на банк. Згодом атаку відбили.

Хакерська атака на Київстар

Вранці 12 грудня 2023 року в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні й тривали кілька днів. Робота Київстару була відновлена 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що російські хакери незаконно отримали доступ до системи "Київстар" ще в травні минулого року, і могли отримати доступ до особистих даних абонентів ще до атаки 12 грудня.

СБУ порушила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.

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хакери новини України Київстар Монобанк
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