Під Києвом ветеринари врятували життя 11-річній дівчинці, яку розстріляли окупанти

Під Києвом ветеринари врятували життя 11-річній дівчинці, яка постраждала від обстрілу / скріншот

Ветеринари з Клавдієве-Тарасове Київської області на час російської окупації були змушені стати хірургами. Вони лікували двох сестер - 7-річну Настю і 11-річну Ліду. У дівчаток були поранення голови. На жаль, молодша дитина не вижила.

Олександр живе в Клавдієву, а працював ветеринаром у клініці в Милі по Житомирській трасі. Містечко врятувало від окупації той факт, що його просто не було на картах російських загарбників. Клавдієве розташоване між Бородянкою, Ворзелем і Макаровим. Більшість будинків тут побудовані на намитих ґрунтах вже за незалежної України, пише ТСН.

Олександр забрав до себе додому майже всіх своїх пацієнтів з ветеринарної лікарні. Потім до них приєдналися й інші тварини із сусідніх сіл. Разом з колегою Катериною чоловік допомагав і їм.

Настя і Ліда потрапили до ветеринарів після того, як машину, в якій вони їхали з батьком, розстріляли окупанти. Дівчатка отримали численні поранення. За словами Катерини, у них були стріляні рани голови. У 7-річної Насті практично вся ліва півкуля була назовні.

Ветеринари ставили крапельниці та давали дівчаткам знеболювальне, яке призначали в мирний час тваринам. Змогли обробити та зашити рану, поставили дренажі, давали протинабрякові препарати. Але, на жаль, ліків було мало.

Зігрівали дівчаток теплою водою в пластикових пляшках, накривали ковдрами.

"Молодша, на жаль, вночі пішла. Вона не прийшла до тями. Вона приїхала в комі та в комі пішла", - розповів Олександр.

Старша дівчинка Ліда прокинулася. Ветеринари склали для батька маршрут, як доїхати до Києва. Але згодом дійшли чутки, що машину знову розстріляли в Бучі.

Пізніше з'ясувалося, що Ліда з батьком живі. Зараз вони вже в Італії. Дівчинці зробили кілька операцій, вона йде на поправку, зокрема завдяки і ветеринарам з Клавдієва, лікарям з Ворзеля, Бучі та Києва, які надавали медичну допомогу.

Як повідомляв Главред, у Бучі Київської області російські окупанти розстріляли, а потім переїхали танком мирного жителя Олександра Шевчука, який перевозив поранених до лікарні. Жорстоке вбивство українця сталося ще 7 березня. Майже місяць машина, в якій їхав чоловік, стояла на дорозі в центрі Бучі, а в ній лежало тіло Олександра.

Нагадаємо, в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.

Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі та відрізали частини тіла.

Інші новини: