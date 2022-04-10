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ФСБ влаштувала терор у Бучі: спливли страшні факти про масові розстріли українців

10 квітня 2022, 22:27

Вбивці з ФСБ лютували, людей розстрілювали без розбору.

Співробітники ФСБ
/ "Прямий"

Масові розстріли в Бучі Київської області влаштовували представники Федеральної служби безпеки Росії.

Про це розповіла місцева мешканка Олена, яка була свідком бесчіснств окупантів РФ. Коментар очевидці опублікувала у Facebook депутат міської ради Катерина Українцева.

Як уточнила мешканка Бучі, перші два тижні окупації РФ були відносно тихі, після чого в місто зайшли військові РФ.

"Всі старше сорока років, грубі, хами. Вони навіть на своїх матюкалися і погрожували. З'ясувалося, що це співробітники ФСБ. Одного з них я запам'ятала, але він свого імені не назвав. Мене поставив за старшу, змусив написати списки тих, що залишилися. Запитував про евакуацію. Мовляв, чого я залишилася. Я пояснила, що тут мій будинок. А він у відповідь: "ви зрадники і терористи", - розповіла вона.

За словами Олени, це були співробітники ФСБ, після чого в місті почалися масові розправи над місцевими жителями.

"Цього ФСБшника всі боялися! Після його приїзду почалися масові розстріли мирних людей. Наприклад, троє моїх сусідів - дівчина і два хлопці, серед яких був атошник, понесли викинути сміття. Потім їх знайшли вбитими, голову кожному немов знесло. Тіла лежали тижнями, їх не несли. Ось тоді з цими військовими з Росії було складно спілкуватися. Вони були як скажені! Чому вбивали цивільних? Я не знаю. Просто тому, що зовнішність не сподобалася?.. Мого брата мало не вбили, я на колінах вимолила не чіпати його. Що помітила: більшість застрелені саме в спину", - додала вона.

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Звірства росіян у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. У той же час, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

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Буча війна Росії та України
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