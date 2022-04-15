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"Дружину і двох дітей розстріляли у мене на очах": окупанти жорстоко вбили під Бучею цілу сім’ю

15 квітня 2022, 08:20

Батьку дивом вдалося вижити. Через сильне поранення йому ампутували ліву ногу.

Окупанти жорстоко вбили під Бучею цілу сім’ю/ Скрін з відео

Житель Бучі 42-річний Олександр Чикмарьов в одну мить втратив усю сім’ю. Дружину Маргариту і двох синів – 5-річного Клима та 10-річного Матвія – розстріляли окупанти, коли вони намагалися евакуюватися з Бучі 6 березня.

Жінка і діти загинули миттєво. Олександру, який був за кермом автомобіля, дивом вдалося вижити. Він отримав сильне поранення в ліву ногу і вже після смерті рідних встиг вистрибнути з обстріляного автомобіля до того, як він загорівся. Свою історію чоловік розповів журналістам проєкту "Очі".

За його словами, вони з друзями і сусідами двома автомобілями виїхали з Бучі о 8 годині ранку 6 березня.

"За кілька хвилин побачили БМП з літерою V. Ми одразу зупинилися. І в цю мить почався обстріл впритул. Не було ніяких попереджувальних сигналів чи питань", – згадує чоловік.

Його сім’я загинула на його очах. Олександр після цього зміг викотитися з авто і скотитися за дерево.

"Побачив, що до цього БМП під’їхала ще одна, вони перекинулися кількома словами і поїхали далі. Вони навіть не дивилися, що з людьми у розстріляній машині. Просто вистрелили і поїхали далі, навіть не подивились у наш бік. Хоча автомобілі вже загорілись… У нас машини були незатоновані, було ж видно дітей. Навіщо їм потрібні мої діти?", – каже чоловік.

У другому авто загинув сусід Олександра, який був за кермом.

Олександру в лікарні ампутували ліву ногу до коліна, яка була прошита кулями.

Олександр через поранення втратив ліву ногу/ Скрін з відео

Раніше повідомлялося, що в Бучі Київської області російські окупанти розстріляли, а потім переїхали танком мирного жителя Олександра Шевчука, який перевозив поранених до лікарні. Жорстоке вбивство українця сталося ще 7 березня. Майже місяць машина, в якій їхав чоловік, стояла на дорозі в центрі Бучі, а в ній лежало тіло Олександра.

Також раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли українського бійця, але йому вдалося вижити. Хлопець з кулею в серці ішов дві доби, поки добрався до найближчого села, з якого його переправили до лікарні.

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