Демографічна криза: скільки припадає померлих українців на одного народженого

Народжуваність в Україні скоротилася у 2,2 раза за 10 років.

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За перші пів року 2025 року народилося 86 тисяч 795 немовлят / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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За перші пів року 2025 року народилося 86 тисяч 795 немовлят

За перші пів року в Україні померло 249 002 особи

В Україні на одного новонародженого припадає троє померлих. За перші півроку в країні народилося понад 86 тисяч немовлят, а померло понад 249 тисяч осіб. Про це йдеться в новій аналітиці на сайті Opendatabot із посиланням на дані Міністерства юстиції.

Зокрема, за перші пів року 2025 року народилося 86 тисяч 795 немовлят.

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"Народжуваність у війну стабілізувалася, адже це майже стільки ж, як за відповідний період минулого року. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян", - ідеться в повідомленні.

Водночас, зазначається, що загалом тенденція є невтішною.

"За 10 років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо у 2016, у середньому, на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цього року - лише 14 тис.", - констатують у повідомленні.

Також сказано, що найбільше немовлят традиційно з'являються в Києві - 9 947 або 12% від загальної кількості новонароджених. На другому місці Львівщина - 8 282 (10%) малюків. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина - 6 670 (8%).

"У деяких регіонах, незважаючи на війну, спостерігається навіть невеликий приріст народжуваності. Лідирує Київщина - +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%", - стверджується в повідомленні.

Загалом невеликий приріст спостерігається у 7 регіонах країни.

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано на світ приходить менше дітей. У Донецькій області за рік народжуваність скоротилася майже вдвічі (-47%), на Херсонщині - на 11% та на Чернігівщині на 10%.

Народжується більше хлопчиків - 51%.

При цьому, за перші півроку в Україні померло 249 002 особи.

"Зараз на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щорічно", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим, до порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 померлих.

За наявними даними, кожна дев'ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині - 27 120 померлих. Це стабільно найбільший показник в Україні. Також серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина - 17 694 померлих.

Демографічна криза в Україні

Як повідомляв Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України 2051 року. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

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