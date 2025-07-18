Ціна перевалила за 200 гривень: в Україні раптово здорожчала популярна ягода

Українцям, які хотіли наприкінці сезону поласувати улюбленою ягодою, доведеться платити більше.

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Наскільки дорожче українцям доведеться заплатити за черешню / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

Сезон черешні в Україні закінчується

В останні дні ціни на черешню зросли

В Україні закінчується сезон черешні і в останній тиждень ціни на неї різко підскочили щонайменше на 10%. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 18 червня оптові партії черешні з місцевих господарств продають по 150-220 грн/кг ($3,59-5,26/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

"Ціни на черешню цього сезону на внутрішньому ринку України часто перевищували показники минулого року, що зумовлено зниженням урожайності фруктів у поточному році, через аномальні погодні умови наприкінці весни та на початку літа. Висока вартість часто спричиняла зниження попиту на цю ягоду. Учасники ринку пояснювали це тим, що кінцеві споживачі не були готові купувати місцеву ягоду за настільки високими цінами", - пояснили аналітики.

Вони також зазначають, що минулоріч завершення сезону черешні відбулося на тиждень пізніше, при цьому останні партії ягоди відвантажували на 45% дешевше, ніж у 2025 році.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що уповільнення росту цін продовольчого кошика в Україні можна очікувати ближче до жовтня-листопада цього року.

Напередодні стало відомо, що в Україні ціни на овочі поступово знижуються під фактором сезонності. Не виключенням є і огірки, вартість яких помітно змінилася у порівнянні з попереднім місяцем.

Нагадаємо, в Україні стартував сезон збору врожаю яблук, однак ціни на нові плоди приголомшили покупців, вони майже втричі вищі, ніж у той самий період минулого року.

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Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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