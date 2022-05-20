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Під Києвом священики УПЦ МП викрадали людей, "віджимали" гуманітарку і хрестили окупантів

20 травня 2022, 11:53

Під час окупації Бородянки на території церкви в полоні були 19 осіб. Батюшка разом з окупантами викрали волонтерів, які везли гуманітарну допомогу.

УПЦ МП
Отець Віктор з Бородянки охоче давав інтерв'ю російським пропагандистам / Колаж скріншот ТСН

Служителі церков Московського патріархату під час окупації населених пунктів Київської області зустрічали загарбників з іконами, займалися російською пропагандою і навіть викрадали людей. В Україні почали розслідувати дані злочини. Всього по країні було порушено понад 10 кримінальних проваджень за статтею про зраду Батьківщини.

Як пише ТСН, у Київській області один з таких служителів церкви забирав викрадену гуманітарну допомогу, а волонтерів тримав у закритих келіях.

Волонтер Світлана Федорова розповіла, що їх зупинили російські військові, коли вони везли гуманітарну допомогу в рідне село Бабинці. У людей одразу забрали мобільні телефони, пригрозили розстрілом і повезли в окуповану тоді Бородянку. Там усіх волонтерів привели до церкви. Таким чином, в полон потрапили 19 людей на восьми автомобілях.

"З церкви вийшов отець Віктор, з ним була людина у військовій формі. Вони сказали, що нас перевірятимуть. На них усіх були георгіївські стрічки", - розповіла жінка.

За її словами, люди батюшку не цікавили, він виявляв великий інтерес до автомобілів, на яких вони приїхали. Згодом він розпоряджався гуманітарною допомогою на свій розсуд.

"Мені здалося, що батюшка - звичайний мародер", - розповіла волонтерка Олена Зілінська.

Під час окупації Бородянки отець Віктор (Талько) охоче давав інтерв'ю російським пропагандистам і говорив, що "у 2014 році народу потрібно було підтримати Януковича".

У селі Андріївка (за 20 кілометрів від Бородянки) чернець Микола також підтримував російських окупантів. Коли загарбники зайшли в село, отець Микола вийшов їх зустрічати з іконою в руках. Цікаво, що до того як стати священнослужителем УПЦ МП чоловік був засуджений за педофілію.

Поки село було в окупації, Микола встиг похрестити двох бурятів. Також він показував окупантам, в яких будинках живуть заможні українці.

Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку Луганської області священик Української Православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.

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