За прикладом Ізраїлю: США можуть стати основним гарантом безпеки України – WSJ

Угода між Україною та її союзниками може змінити хід війни з Росією, не виключають експерти.

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Україні можуть запропонувати нову модель безпеки / УНІАН

Ізраїльська модель безпеки може бути прийнята за основу при вирішенні питання надання гарантій Україні, яка постраждала в результаті агресії РФ.

При цьому головним гарантом безпеки для України можуть стати США. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Підкреслюється, що такий варіант забезпечення безпеки України підтримує президент Польщі Анджей Дуда і ряд неназваних західних чиновників.

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Гарантами безпеки для України, крім США, можуть стати Великобританія, Німеччина і Франція, причому влада цих країн вже "згодна з подібним планом", пишуть журналісти з посиланням на джерела.

При цьому не виключається, що угода між Україною та її союзниками може змінити хід війни з Росією, а документ допоможе нашій країні просуватися на шляху до НАТО.

Не виключено, що угоду про безпеку, яка заснована на Київському договорі з безпеки, підпишуть після саміту НАТО 11-12 липня, кажуть співрозмовники видання.

У WSJ додали, що концепцію ізраїльської моделі для України розробили ще у 2022 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у лютому заявив, що Україна зможе вступити до Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні з агресором Росією.

На його думку, євроатлантична інтеграція Києва стане кращою гарантією безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що він запросив президента Зеленського відвідати саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня поточного 2023 року у Вільнюсі.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну йде серйозна війна", - підкреслив Столтенберг.

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