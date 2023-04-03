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Україна має перемогти у війні, інакше питання її вступу в НАТО не матиме значення – Столтенберг

3 квітня 2023, 16:49
Найневідкладнішим питанням для союзників Києва зараз є подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України.
Украинские военные, Йенс Столтенберг
Україна має перемогти у війні, інакше питання її вступу в НАТО не матиме значенн/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Північноатлантичний альянс не змінив свою позицію щодо членства України в НАТО. Ця позиція полягає у тому, що Українська держава стане членом Альянсу. Але питання вступу не матиме значення без перемоги українців у війні проти країни-агресорки Росії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian. Він наголосив, що саме тому в НАТО зосередилися на тому, щоб зберегти суверенітет України.

"Тож першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є підтримка та подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України", – зазначив генсек Альянсу.

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Столтенберг також сказав, що Альянс розглядає варіанти, як може розвивати політичні відносини з Україною, щоб розширити роботу над більш довгостроковими реформами.

Також генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянсу важливо показати Україні, що для неї "двері залишаються відкритими".

Вступ України до НАТО

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до ЄС та НАТО гарантуватиме безпеку європейського континенту. Він висловив подяку партнерам за військову допомогу Україні, але також закликав сфокусуватися на її збільшенні та прискоренні.

Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі планують надати Україні все необхідне для здійснення контрнаступу навесні 2023 року. Надання відповідної військової допомоги обговорять під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться у столиці Бельгії Брюсселі, заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко зазначав, що війна може не припинитися навіть після звільнення захисниками України усіх українських територій, якщо Путін залишиться при владі в РФ. У такому разі лінія фронту може просто зміститися на кордон станом на 1991 рік. Повністю зупинити війну за таких умов зможуть лише війська НАТО, якщо вони стануть на кордоні між Україною та Росією.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
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