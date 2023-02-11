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Коли Україна вступить до НАТО та ЄС: Зеленський озвучив терміни

11 лютого 2023, 13:37
Володимир Зеленський розкритикував "песимістичні" прогнози світових лідерів щодо вступу України до НАТО та ЄС.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав "свої терміни" в контексті членства нашої країни в Європейському Союзі і НАТО.

В ході саміту, організованого банком JP Morgan, президент зазначив, що наша країна може стати членом ЄС вже через два роки. Зеленський розкритикував "песимістичні" прогнози світових лідерів, які кажуть, що для повноцінного членства України в ЄС, їй знадобитися мінімум 10 років.

"Ми бачимо, що ми можемо бути в ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна може приєднатися до НАТО після перемоги у війні. За його словами, це станеться перш, ніж західні лідери схвалять український "пакет з гарантій безпеки".

"Тому, що вони приймають рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", - зазначив лідер України.

Нагадаємо, на тлі ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

Також повідомлялося, що в НАТО заявили про готовність до прямого бойового зіткнення з Росією. Про це сказав глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю RTP.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні НАТО Володимир Зеленський
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