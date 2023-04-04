Переговори залежать від сили на полі бою: НАТО хоче бачити незалежну Україну - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО підкреслив, що Україна самостійно вирішує, які умови для переговорів і результат є прийнятними для неї.

НАТО хоче бачити незалежну Україну - Столтенберг / Bundeswehr, УНІАН

Результат переговорів між Києвом і Москвою залежатиме від ситуації на фронті, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Альянс бажає бачити Україну незалежною і здатною відкинути солдатів російського диктатора, заявив він у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Відповідаючи на питання, наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, Столтенберг відповів, що відповідальність НАТО полягає в тому, щоб цього не сталося.

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"Те, чого ми б хотіли, - це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна (російського диктатора, - Ред.), і тоді це може створити умови для якихось переговорів", - додав генеральний секретар.

Столтенберг підкреслив, що Україна самостійно вирішує, які умови для переговорів і результат є прийнятними для неї. Водночас він додав, що результат переговорів нерозривно пов'язаний із силою на полі бою.

"Отже, якщо хочемо шляхом переговорів досягти рішення, при якому Україна завтра переможе як незалежна суверенна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку сьогодні", - пояснив генеральний секретар НАТО.

Агресор Росія клянчить переговори з Україною і Заходом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що він дзвонив російському директору Володимиру Путіну і вимагав від нього забрати своїх окупантів з території України. Також Шольц наполягав на політичному способі завершення війни. Путін у відповідь поскаржився, що Київ, завдяки заходу, посилив свою військову позицію і говорити з Москвою ні про що не збирається.

Пізніше Шольц сказав, що знову буде дзвонити Путіну, щоб він забрав свої війська з України і припинив війну, яку розв'язав. У Кремлі відразу ж захотіли "поговорити" з Берліном, проте главі РФ так ніхто і не подзвонив.

Росія клянчила в України переговори "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В офісі президента у відповідь заявили, що Росія не прагне до реального діалогу і врегулювання і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

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