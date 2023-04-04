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"Україна буде в НАТО після війни": Столтенберг розповів про перспективи членства України в Альянсі

4 квітня 2023, 23:08
Генсек НАТО зазначив, що зі свого боку Альянс продовжить максимально підтримувати Україну, яка відчайдушно бореться з окупантами за свою незалежність.
'Україна буде в НАТО після війни': Столтенберг розповів про перспективи членства України в Альянсі
Столтенберг розповів про перспективи членства України в НАТО / колаж фото УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після закінчення війни з країною-агресоркою Росією відбудеться обговорення питання щодо вступу України до НАТО.

Як зазначив Столтенберг під час саміту в Брюсселі, Україна здатна відповідати всім стандартам Альянсу за умови, що повністю відновить свій суверенітет.

"Україна стане членом Альянсу. Але ми усвідомлюємо, що спочатку потрібно забезпечити перемогу України, а потім уже давати обіцянку", -наголосив він.

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Генсек НАТО зазначив, що зі свого боку Альянс продовжить максимально підтримувати Україну, яка відчайдушно бореться з російськими загарбниками за свою незалежність. Саме такі дії можна тлумачити виключно як прискорення процесу приєднання нашої країни до Північноатлантичного Блоку.

"Наші партнери та члени Альянсу надають безпрецедентний рівень підтримки. Ми всі це будемо продовжувати робити надалі. Ми перебуваємо у постійному контакті з Україною, надаємо навчання для особового складу, також додаткову підтримку, аби зробити все необхідне для перемоги України", - підкреслив Столтенберг.

Україна і НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі. Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

Також генсек заявив, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.

Також раніше повідомлялося, що в найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок покликаний перешкодити РФ розширити свою війну за межі України.

Перший ешелон, який може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висунення до кордону протягом 10 днів, може бути притягнутий з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які Альянс вже створив на східному фланзі.

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війна в Україні НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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