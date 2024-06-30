"Погана ідея": Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа

Територіальні поступки України агресору не вирішать ситуації, переконаний президент.

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Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Володимир Зеленський прокоментував план радників 45-го президента США Дональда Трампа, який передбачає можливі поступки українськими територіями.

Як підкреслив президент в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, він не знає, як можна закінчити війну за добу, про що говорив Трамп.

"Але я і не Трамп. Якщо в нього є така модель, ну скажіть хто буде проти? Усі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", - сказав глава держави.

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Він також зазначив, що територіальні поступки України не вирішать ситуації, оскільки Путіну потрібно "годувати своє суспільство інформацією про псевдоперемоги", тож господаря Кремля "треба ставити на місце".

"Якщо ідея (Трампа. - Ред.) віддати наші території - погана ідея. Це не призведе до миру в Україні та між Україною і Росією", - додав Зеленський.

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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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