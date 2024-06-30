"Погана ідея": Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа

Президент Володимир Зеленський прокоментував план радників 45-го президента США Дональда Трампа, який передбачає можливі поступки українськими територіями.
Як підкреслив президент в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, він не знає, як можна закінчити війну за добу, про що говорив Трамп.
"Але я і не Трамп. Якщо в нього є така модель, ну скажіть хто буде проти? Усі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", - сказав глава держави.
Він також зазначив, що територіальні поступки України не вирішать ситуації, оскільки Путіну потрібно "годувати своє суспільство інформацією про псевдоперемоги", тож господаря Кремля "треба ставити на місце".
"Якщо ідея (Трампа. - Ред.) віддати наші території - погана ідея. Це не призведе до миру в Україні та між Україною і Росією", - додав Зеленський.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.
Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.
Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.
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