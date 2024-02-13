Трамп знову накинувся на НАТО через України: зробив скандальну заяву

Американського мільярдера розлютило те, що Сполучені Штати досі залишаються найбільшим "донатером" української армії.

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Трамп взявся знову за "своє" / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, whitehouse.gov

Імовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив чергову заяву про роботу НАТО, яка його не влаштовує. У американського мільярдера-політика цього разу викликала лють нібито недостатня підтримка Альянсом військових потреб України.

У соцмережі Truth Social він обурився, що Сполучені Штати є найбільшим "донатером" української армії з-поміж усіх країн Північноатлантичного альянсу.

"Ми допомагаємо Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО. У нас немає нікого (при владі), кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. Неправильно, НАТО має платити на рівні з нами, і зараз. Вони зроблять це, якщо їх правильно попросити. Якщо ні, тоді Америка передусім", - цитує Трампа "Європейська правда". відео дня

Тут Трамп нагадав про "успіхи" свого президентства - він нібито змусив НАТО "платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2% ВВП".

"Коли я сказав 20 країнам, які не платили свою справедливу частку, що вони повинні платити, і сказав, що без цього ви не матимете військового захисту США, гроші потекли рікою. Після стількох років, коли США оплачували рахунки, це було прекрасне видовище. Але тепер, коли мене немає, щоб сказати: "Ви повинні платити", вони знову взялися за старе", - розгнівався Трамп.

Трамп про НАТО та Україну

11 лютого прихильник Путіна Дональд Трамп "закликав" Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він сказав, що Штати мають давати гроші в борг, а не, мовляв, просто так.

"Ми більше ніколи не повинні давати гроші без надії на повернення або без певних умов. Сполучені Штати більше не повинні бути дурними", - заявив політик.

Трамп також висловив свою позицію, що США не повинні захищати країни НАТО, якщо вони не вносять достатню кіількість внесків до Альянсу.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді, я б заохочував їх (Росію - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти повинен платити за рахунками", - уточнив Трамп.

На що обурливо відреагували як сам Джо Байден, так і всередині Республіканської партії. Зокрема, республіканець Джеймс Ленкфорд сказав, що він у жодному разі не згоден зі словами Трампа.

"Це, по-перше, ніколи не робилося раніше, і не повинно робитися. Очевидно, що кожен повинен виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас убити, якщо ви цього не зробите - це неправильний шлях", - відповів законодавець.

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