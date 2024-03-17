Трамп назвав Зеленського 'видатним продавцем' та вимагає повернути гроші

Трамп наголосив на тому, що Україна повинна повернути усі гроші, які США виділили Україні на боротьбу проти країни-агресорки Росії.

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Трамп обізвав Зеленського / колаж: Главред, скріншот: відео

Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів виступ на політичному мітингу в аеропорту Дейтона.

У своїй промові Трамп згадав за президента України Володимира Зеленського, назвавши його "видатним продавцем".

"Зеленський - найбільший продавець. Щоразу їде зі США з 50-60 мільярдами доларів. Мені такого ніколи не вдавалося. Він кращий продавець, ніж я. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам повернуть гроші", - сказав Трамп. відео дня

Трамп вимагає повернення грошей / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео, як Трамп розкритикував Зеленського:

Нагадаємо, що експерт Олександр Кочетков назвав ризики, що станеться із НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена. Від того, хто буде обраний у США, буде залежати реакція світу, самих Штатів та Європи на агресію Росії, яка так чи інакше буде продовжуватися.

Орбан розкрив деталі плану, як Трамп хоче закінчити війну в Україні. Віктор Орбан назвав Дональда Трампа "людиною миру" та заявив, що його плани збігаються з інтересами Угорщини. Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. Тому, "якщо європейці бояться росіян, вони повинні за це платити".

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