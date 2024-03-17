Трамп назвав Зеленського 'видатним продавцем' та вимагає повернути гроші

Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів виступ на політичному мітингу в аеропорту Дейтона.
У своїй промові Трамп згадав за президента України Володимира Зеленського, назвавши його "видатним продавцем".
"Зеленський - найбільший продавець. Щоразу їде зі США з 50-60 мільярдами доларів. Мені такого ніколи не вдавалося. Він кращий продавець, ніж я. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам повернуть гроші", - сказав Трамп.відео дня
Дивіться відео, як Трамп розкритикував Зеленського:
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Нагадаємо, що експерт Олександр Кочетков назвав ризики, що станеться із НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена. Від того, хто буде обраний у США, буде залежати реакція світу, самих Штатів та Європи на агресію Росії, яка так чи інакше буде продовжуватися.
Орбан розкрив деталі плану, як Трамп хоче закінчити війну в Україні. Віктор Орбан назвав Дональда Трампа "людиною миру" та заявив, що його плани збігаються з інтересами Угорщини. Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. Тому, "якщо європейці бояться росіян, вони повинні за це платити".
Більше політичних новин:
- Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP
- Блінкен попередив Іран про далекобійні ракети для РФ: США готують жорстку відповідь
- ППО і боєприпаси для України: Кулеба розкрив подробиці переговорів зі США