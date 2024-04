Здача РФ територій України: у Трампа відповіли на "злив" ЗМІ "мирного плану"

Джейсон Міллер прокоментував статтю The Washington Post із деталями "мирного плану".

У Дональда Трампа прокоментували пропозицію щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У штабі Дональда Трампа прокоментували інформацію ЗМІ про те, що нібито 45-й президент США запропонував Україні віддати РФ захоплені території для завершення війни.

Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейковою новиною" статтю The Washington Post, у якій розкривалися деталі "мирного плану", пише The New York Post.

Представник Трампа наполягає, що експрезидент не погодиться на жоден мирний план, доки не обійме посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

"Це все фейкові новини від Washington Post. Вони просто придумують це", - прокоментував він публікацію, що з'явилася.

Водночас Міллер зазначив, що нібито Трамп - "єдиний, хто говорить про припинення вбивств".

"Джо Байден говорить про продовження вбивств", - додав він.

Скандальна пропозиція Трампа

Раніше повідомлялося, що для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас. Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише видання The Washington Post.

Знайомі з планом Трампа кажуть, що експрезидент США в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну Росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

При цьому наводяться висловлювання Трампа про те, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" і вимагає повернути гроші. Трамп зазначив, що Україна має повернути всі гроші, які США виділили Україні на боротьбу проти країни-агресора Росії.

Олександр Кочетков назвав ризики, що станеться з НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена. Агресія РФ може виплеснутися на Казахстан, тому що Північний Казахстан Росії можна "захищати", його російськомовне населення, як і жителів Донбасу.

