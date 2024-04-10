"Ми не зацікавлені у фантастичній ідеї": Зеленський оцінив мирний план Трампа

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мирний план Дональда Трампа. В інтерв'ю німецькому виданню Bild глава держави сказав, що якщо Трамп хоче передати країні-агресору Росії захоплені українські території, то йдеться про дуже примітивну ідею.
"Якщо справа в тому, що ми просто віддаємо свої території, і якщо ідея полягає в цьому, то це ідея дуже примітивна", - сказав Зеленський.
Водночас Зеленський висловив готовність ознайомитися з пропозицією Трампа, якщо в нього насправді є план, як швидко закінчити війну.
"Нам потрібні вагомі аргументи. Ми не зацікавлені у фантастичній ідеї, а реальній. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - зазначив президент.
При цьому він додав, що коли йдеться про переговори, не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.
"Ми тут маємо справу з Путіним. Усе, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", - додав глава держави.
Мирний план Трампа - останні новини
Видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.
У штабі Дональда Трампа прокоментували інформацію ЗМІ про те, що нібито 45-й президент США запропонував Україні віддати РФ захоплені території для завершення війни. Зокрема, радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейковою новиною" статтю The Washington Post.
Раніше Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" і вимагає повернути гроші. Трамп зазначив, що Україна повинна повернути всі гроші, які США виділили Україні на боротьбу проти країни-агресора Росії.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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