"Ми не зацікавлені у фантастичній ідеї": Зеленський оцінив мирний план Трампа

Президент Зеленський переконаний, що коли йдеться про переговори, не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

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Зеленський назвав "примітивним" мирний план Трампа / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мирний план Дональда Трампа. В інтерв'ю німецькому виданню Bild глава держави сказав, що якщо Трамп хоче передати країні-агресору Росії захоплені українські території, то йдеться про дуже примітивну ідею.

"Якщо справа в тому, що ми просто віддаємо свої території, і якщо ідея полягає в цьому, то це ідея дуже примітивна", - сказав Зеленський.

Водночас Зеленський висловив готовність ознайомитися з пропозицією Трампа, якщо в нього насправді є план, як швидко закінчити війну.

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"Нам потрібні вагомі аргументи. Ми не зацікавлені у фантастичній ідеї, а реальній. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - зазначив президент.

При цьому він додав, що коли йдеться про переговори, не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ми тут маємо справу з Путіним. Усе, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", - додав глава держави.

Мирний план Трампа - останні новини

Видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

У штабі Дональда Трампа прокоментували інформацію ЗМІ про те, що нібито 45-й президент США запропонував Україні віддати РФ захоплені території для завершення війни. Зокрема, радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейковою новиною" статтю The Washington Post.

Раніше Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" і вимагає повернути гроші. Трамп зазначив, що Україна повинна повернути всі гроші, які США виділили Україні на боротьбу проти країни-агресора Росії.

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