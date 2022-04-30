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Пили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з Ворзеля

30 квітня 2022, 09:59

На її очах вбили 14-річного хлопчика, а матір - підстрелили. Жінка два дні стікала кров'ю і згодом померла. Сама дівчинка просиділа в підвалі 10 днів.

військові злочини Росії
15-річна дівчинка розповіла, що її у Ворзелі зґвалтували російські окупанти / Фото ua.depositphotos.com, Reuters

Громадянин Казахстану Костянтин Кястутисович, який рятував людей з окупованих територій, розповів моторошну історію, яка сталася з 15-річною дівчинкою у Ворзелі Київської області, поки він був окупований російськими військами. Путінські солдати жорстоко ґвалтувати дівчинку і знімали все на телефон. Їй дивом вдалося вижити.

Кястутисович упродовж місяця рятував людей з Ворзеля. В одному з районів міста була основна концентрація росіян. Звідти надходило багато прохань про допомогу, передає 24 канал.

За словами чоловіка, жінок, дітей, літніх людей там тримали, як живий щит. Люди жили без їжі, тому він вирішив відвезти їм гуманітарну допомогу.

"Я під'їхав і виклав з багажника продукти. У цей момент у багажник заповзла дівчинка. Я навіть не бачив її. Я побачив, коли вже від'їхав, що у мене між сидіннями лежить дитина. Коли я побачив її погляд, вона просто сказала: "Врятуйте мене". Я тоді такий страх пережив, тому що розумів, що щось не так, і її можуть шукати", - згадав чоловік.

15-річна дівчинка розповіла, що її зґвалтували російські окупанти. На її очах вбили 14-річного хлопчика, а матір - підстрелили. Жінка два дні стікала кров'ю і згодом померла. Сама дівчинка просиділа в підвалі десять днів.

"Коли вона розповіла мені всю цю історію, то я дві доби не спав. Я не поїхав на наступний день у Ворзель, я просто плакав. Я не міг уявити, що в 21 столітті таке можуть творити люди. Це були 20-річні хлопці, росіяни, які з неї знущалися. Вони пили, ґвалтували її, знімали це на телефон. Вони фактично показували на ній всю ненависть до України, на цій 15-річній дівчинці", - сказав чоловік.

Зараз дівчинку відправили в Латвію, де вона проходить реабілітацію.

Військові злочини Росії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини, скоєні проти них російськими військовими.

Зокрема, в Київській області в селі Іванків російські окупанти зґвалтували сестер-підлітків у віці 15 і 16 років. Після цього дівчата в селищі стали стригти волосся, "щоби бути менш привабливими".

В одному з сіл на Інгулецькому напрямку на Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські окупанти масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали і спалювали.

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