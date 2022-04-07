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"Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестер

7 квітня 2022, 18:44

Місцеві жителі, яким вдалося вижити, розповідають шокуючі історії про злочини окупантів.

насильство, Росія
Насильство / Reuters, pixabay

У Київській області в селі Іванків російські окупанти зґвалтували двох сестер-підлітків.

Як повідомляє Daily Mail, в цьому ж регіоні загинув 12-річний хлопчик загинув від осколків снарядів.

Іванков протягом місяця був окупований путінськими військами. Після звільнення 31 березня селище було з'єднане з іншою частиною країни завдяки понтонному мосту, побудованому інженерами Збройних сил України.

Місцеві жителі, яким вдалося вижити, розповідають шокуючі історії про злочини окупантів.

Заступник мера міста Марина Бесчастная розповіла, що дві сестри-підлітки у віці 15 і 16 років були згвалтовані російськими окупантами.

Після цього дівчата в селищі знову стали стригтися, "щоб бути менш привабливими", тому що кремлівські війська витягували жінок за волосся з підвалів для знущань над ними.

Крім того, ще одна місцева мешканка Олена Скоропад повідомила, що її 12-річний син, який займався баскетболом, був убитий осколками російських касетних боєприпасів.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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