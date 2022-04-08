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На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку

8 квітня 2022, 09:52

У звільнених селах Херсонської області відновлюють мирне життя і починають спливати страшні історії про звірства, які чинили російські окупанти.

окупанти, изнасловнаие
Окупанти на захоплених територіях ґвалтують українок / Колаж Reuters, sputnik.kg

Глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул розповів про звірства, які чинять окупанти в Херсонській області. За його словами, російські загарбники ґвалтують дівчат і жінок і з Градів стріляють по човнах з людьми.

"Є новини, від яких кров холоне в жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, чим ми зараз займаємося, ми все більше і більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному з сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - написав Вілкул в Telegram.

Також, за словами Вілкула, 7 квітня приблизно о 10 ранку на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району окупанти розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.

"Розстріляли на воді Градами. На відстані 70-ти метрів від берега. У човні було 14 осіб. Троє діток і 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків і жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей в лікарні і двоє зникли безвісти", - розповів глава Криворізької ОВА.

За його словами, це був сьомий рейс цього човна. І окупанти точно знали, що в човні знаходяться мирні люди.

"Але розстріляли їх ракетами. Просто за те, що вони хотіли вижити. І це - військовий злочин! І це - Гаазький трибунал", - додав Вілкул.

читайте також"Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережіЯк повідомляв Главред, російські окупанти в телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей і навіть їдять собак.

В одній розмові, опублікованій СБУ, окупант зізнається, що "троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину". А інший окупант каже, що їм захотілося м'яса і вони вбили собаку і з'їли.

У Київській області в селі Іванків російські окупанти зґвалтували сестер-підлітків у віці 15 і 16 років. Після цього дівчата в селищі знову стали стригтися, "щоби бути менш привабливими", тому що кремлівські війська витягували жінок за волосся з підвалів для знущань над ними.

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