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Переміщення військ з Часового Яру на Курщину: як воно вплине на наступ РФ

Марія Николишин
21 серпня 2024, 08:21
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ЗСУ продовжують завдавати ударів по понтонних мостах та понтонній інженерній техніці противника на захід від нинішньої лінії зіткнення на Курщині.
Переміщення військ з Часового Яру на Курщину: як воно вплине на наступ РФ
Росія перекинула бригади з Часового Яру на Курщину / колаж: Главред, фото: flickr, росЗМІ

Військове командування РФ передислокувало підрозділи з напрямку Часів Яру до Курської області для протидії операції Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на повідомлення російського військового блогера, який 20 серпня заявив, що на півдні Руської Конопельки (на схід від Суджі) по українській бронемашині завдали удару військові російської 11-ї повітряно-десантної бригади, яка діяла поблизу Часів Яру наприкінці липня 2024 року.

В ISW припустили, що російське військове командування, ймовірно, передислокувало елементи 11-ї бригади, що призначені для заміни або посилення передових підрозділів. Натомість підрозділи, що беруть участь у бойових діях на фронті, не задіювала.

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Аналітики раніше говорили, що такі передислокації можуть вплинути на темпи російських наступальних операцій. Однак, імовірно, знадобиться кілька тижнів, щоб побачити будь-який можливий вплив таких передислокацій на російські операції в Донецькій області.

"ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування, ймовірно, вкрай не бажає виводити підрозділи, які беруть участь у бойових діях, з більш пріоритетних секторів Донецької області через побоювання, що це може призвести до подальшого сповільнення темпів російських операцій на цих напрямках", - йдеться у звіті.

В той же час, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по понтонних мостах та понтонній інженерній техніці противника на захід від нинішньої лінії зіткнення на Курщині через річку Сейм у Глушковському районі.

На опублікованих 20 серпня геолокаційних кадрах видно, як приблизно за 3 км на північ від Глушкового українські дрони завдають ударів по російській техніці, що перевозить понтони на базу біля Сейму. Супутникові знімки вказують на те, що на 19 серпня українські війська знищили щонайменше один понтонний міст через Сейм. Ще 17 серпня він був цілий.

Аналітики додають, що викладені 19 серпня геолокаційні кадри свідчать, що Сили оборони України просунулися на захід уздовж траси 38К-030 у східній частині Кореневого, а також полями на північний схід від цього населеного пункту.

"Військові блогери РФ повідомляли 20 серпня, що українські війська продовжують механізовані атаки на околиці Кореневого. Вказувалося також, що російські війська завдають артилерійських і повітряних ударів для стримування просування ЗСУ", - наголошують в ISW.

Аналітики підкреслюють, що геолокаційні кадри за 20 серпня демонструють, що українські сили також просунулися у лісистій місцевості на північ від Руського-Порічного (на північний схід від Суджі і за 20 км від міжнародного кордону). Це узгоджується з мапами від російських військових блогерів. На них зображено просування українських військ уздовж усієї території, прилеглої до населених пунктів, що входять до складу району Руського-Порічного.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, береги річки Сейм Глушківського району Курської області, де росіяни під ударами ЗСУ намагаються поспіхом зводити понтони, можуть стати природним кордоном лінії бойового зіткнення, упевнений експерт Дмитро Снєгирьов.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові потужно просуваються в Курській області й операція не закінчується. Відомо, що ЗСУ звільнили вже 1263 квадратних кілометри.

З 16 серпня українські сили почали підривати мости через річку Сейм, що на півночі Глушківського району Курської області. Успішна робота ЗСУ може призвести до відрізання угруповання країни-агресора Росії там, оскільки район із заходу і півдня оточений територіями України.

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