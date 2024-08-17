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РФ безперервно тисне на Часів Яр: в 24 ОМБр назвали серйозну перепону для ворога

Руслана Заклінська
17 серпня 2024, 21:00
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Робота російської авіації поблизу Часового Яру скоротилася, кількість ворожих авіаударів може не досягати й десяти, розповів Андрій Полухін.
РФ безперервно тисне на Часів Яр: в 24 ОМБр назвали серйозну перепону для ворога
Авіаудари по Часовому Яру зменшились / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Незважаючи на активні дії ЗСУ в Курській області, російські війська не послабили свій тиск на Часів Яр. Окупанти намагаються прорватися через оборонні рубежі, застосовуючи тактику малих піхотних груп. Про це повідомив прес-офіцер 24-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Андрій Полухін в ефірі телемарафону.

За його словами, головною перешкодою для ворога залишається канал Сіверський Донець, який унеможливлює механізований наступ. Російські війська змушені діяти малими групами, намагаючись підійти до каналу і захопити українські позиції, але безуспішно.

"Зараз рубіж стоїть по каналу Сіверський Донець - це така, доволі серйозна, перепона для ворога. Взяти її без взяття переправи неможливо механізованим способом, тобто наступати з технікою неможливо практично. Ворог намагається взяти піхотою, малими групами. Вони підходять якомога ближче до каналу, накопичують до 8 чоловік і роблять спроби зайти до наших хлопців захопити позиції. Наразі це не вдається - канал є серйозною перепоною для росіян", - розповів Полухін.

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Крім цього, прес-офіцер 24-ї бригади зазначив, що російські війська суттєво скоротили кількість авіаударів по Часовому Яру. Якщо раніше фіксувалося до 50 пусків керованих авіабомб на добу, то наразі цей показник впав до менш ніж десяти.

"На даний момент це дуже серйозна проблема для наших військ, але за останні кілька тижнів робота авіації зменшилася. Інтенсивність почала зменшуватися ще до операції на Курщині", - зазначив Полухін.

РФ безперервно тисне на Часів Яр: в 24 ОМБр назвали серйозну перепону для ворога
Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Російські війська безперервно намагаються просунутися в бік Покровська, використовуючи різні тактики, повідомив пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України Микола Коваль.

Також росіяни виводять частину підрозділів з України для посилення угруповання в Курській області, але це не впливає на загальну чисельність особового складу на фронті. Масового відведення військ, зокрема на Півдні, не зафіксовано. У Запорізькій області залишаються від 75 до 90 тисяч російських окупантів. розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський закликав міжнародних партнерів зняти бар'єри щодо використання західної зброї. За його словами, сміливість українських захисників компенсує нестачу необхідних рішень від партнерів і Україна могла б зупинити ворога, якби мала достатню далекобійність.

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війна в Україні ЗСУ Часів Яр російські війська війна Росії та України
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