Скасування броні від мобілізації: у Кабміні розповіли, у яких випадках її анулюють

В українському уряді пояснили, як формується перелік заброньованих працівників підприємства і хто може скасувати відстрочку.

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У Кабміні розповіли, коли можуть анулювати бронь від мобілізації / Колаж фото УНІАН

В українському законодавстві є термін "бронювання працівників". Під ним розуміється тимчасова відстрочка від призову, яка дається військовозобов'язаним людям, які працюють в певних компаніях і органах влади. 31 січня 2023 року набрала чинності нова редакція відповідної постанови Кабміну.

Згідно з цим документом, бронюванню під час дії воєнного стану підлягають люди, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах;

в органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які виробляють товари, а також зайняті виконанням робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які критично важливі для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Далі, в документі говориться, що для успішного бронювання працівників компанії потрібно не тільки підтвердити, що вони забезпечують задоволення потреб української армії, інших військових формувань або населення, а й те, що вона є виконавцем мобілізаційних замовлень. Що, в свою чергу, помітно звужує коло компаній, які можуть використовувати бронювання.

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Згідно тієї ж постанови Кабміну, надана відстрочка (бронь) від мобілізації підлягає анулюванню в разі:

закінчення терміну її дії;

завершення виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг підприємством, установою, організацією для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливих для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій, критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідація органу держвлади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, компанії, установи та організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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