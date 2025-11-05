Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

НБУ знизив курс долара, але підвищив євро і злотий.

Курс валют на 6 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На четвер, 6 листопада, Національний банк України незначно змінив офіційні курси валют. Долар США трохи подешевшав, євро та злотий - зросли. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 6 листопада встановлено на рівні 42,0671 грн/долар. Американська валюта подешевшала на 0,0054 грн, порівняно з курсом 5 листопада.

Водночас курс євро підвищився до 48,3351 грн/євро. Єдина європейська валюта здорожчала на 0,0022 грн у порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара зафіксувалися на рівні 42,06/42,09 грн/дол., а курс євро склав 48,34/48,36 грн/євро.

Курс злотого на 6 листопада

Польський злотий також трохи подорожчав. Нацбанк підвищив офіційний курс злотого до 11,3535 грн/злотий, що на 0,0004 грн більше, ніж 5 листопада.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак в коментарі Главреду. спрогнозував стабільний курс долара та євро у листопаді. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли рекордних 44 млрд доларів, перевищивши показники найкращих мирних років.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу – ні на біржі, ні у банках. Немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", – зазначив Новак.

Економіст додав, що поступове знецінення гривні відбувається у межах прогнозованої девальвації, тож різких коливань курсу не очікується.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, до кінця року гривню може очікувати тиск через сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів і дефіцит валюти. Долар до свят прогнозують у межах 42-43 грн, євро - 49-50 грн.

Також у жовтні курс долара на готівковому ринку України перевищив психологічний рубіж. Економіст Олексій Плотніков пояснює, що у листопаді долар, ймовірно, коливатиметься близько 42 грн.

Крім цього, з початком листопада на валютному ринку зростає попит на валюту, особливо напередодні кінця року, що може підштовхнути курс вгору. Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що долар утримається на рівні близько 42 грн, а євро - приблизно 49 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

