Працює над захистом окупантів: Китай допомагає РФ виробляти бронежилети - Politico

РФ імпортувала арамідні волокна, які необхідні для виробництва кевларових бронежилетів.

Китай допомагає РФ виробляти бронежилети / Колаж фото ua.depositphotos.com, НПП "КлАСС"

Китай допомагає Росії виробляти захист для російських окупантів, які були відправлені для вбивства українців. Виявилося, що китайські компоненти активно імпортуються російським виробником бронежилетів, які пов'язані з Росгвардією і правоохоронними органами країни-агресора. Про це повідомляє Politico

Компоненти для виробництва бронежилетів надали відразу кілька китайських компаній. Варто відзначити, що одна з них пов'язана з урядом в Пекіні. Ці компоненти були передані Російській компанії "КлАСС", яка займається виробництвом засобів індивідуального та колективного захисту.

Повідомляється, що компанія "КлАСС" у 2022 році кілька разів імпортувала деталі. Це було в листопаді і грудні. Китай передавав арамідні волокна, які необхідні для виробництва кевларових жилетів. Такого роду бронежилети українські військові виявили після успішного і масштабного контрнаступу в Харківській області.

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Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, у день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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